Han er gang på gang blevet nævnt som Løkke-kritikernes foretrukne person til at sætte sig øverst på tronen i Venstre.

Men med Jakob Ellemann-Jensens udmelding mandag morgen, har det politiske drama i partiet taget en ny drejning, der svækker dele af baglandets forhåbninger om at afsætte den nuværende formand.

»Det her gør situationen markant sværere for det kritiske bagland,« siger politisk kommentator Søs Marie Serup.

Hun henviser til det interview, den politiske ordfører i Venstre har givet til Ritzau mandag morgen.

Jakob Ellemann, Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen under et pressemøde i forbindelse med Venstres sommergruppemøde på Kragerup Gods ved Ruds Vedby, fredag den 9. august 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Her siger Jakob Ellemann-Jensen, at han bakker op om Lars Løkke Rasmussen som partiets formand.

»Jeg har tænkt mig at stemme på Lars Løkke Rasmussen som formand for Venstre,« siger Ellemann-Jensen, der svarer 'nej' til spørgsmålet om, hvorvidt han vil udfordre Løkke.

»Det er et klart signal om, at han ikke er parat til at tage et kampvalg. Så nu mangler kritikerne en kandidat,« siger Søs Marie Serup.

Løbet er dog ikke kørt for det kritiske bagland, siger hun. Men Ellemann-Jensens interview tager altså gassen af ballonen.

»De kan stadig lave en form for mistillidsvotum, men det har ikke samme effekt uden en kandidat.«

Det skal dog understreges, at netop en udmelding om et formandskandidatur skal tages med et gran salt.

For ifølge Søs Marie Serup hører den slags til en af de undtagelser, som det er acceptabelt at lyve om i toppolitik.

»Der er to ting, der er tilladt at lyve om i politik. Det er datoen for valgudskrivelse, det andet er om man er formandskandidat,« siger hun.

B.T.'s politiske kommentator Søs Marie Serup. (Arkivfoto) Foto: Bax Lindhardt

Hun forklarer, at der er en stiltiende accept af den slags i det politiske miljø.

Søs Marie Serup mener dog, at man skal tage Jakob Ellemann-Jensens ord mandag morgen for pålydende.

Venstres hovedbestyrelse mødes i den kommende i weekend, hvor formandskabet og en mulig ny dato for landsmødet skal drøftes.

Uroen i Venstre er taget til efter sommerferien. Det begyndte med, at næstformand Kristian Jensen i et interview med Berlingske undsagde Løkke og dennes tanker om en mulig SV-regering. Derefter brød uroen ud i offentligheden.