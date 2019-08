Gå efter genvalg, trække sig eller udfordre formanden.

Det er ifølge Børsens politiske kommentator Helle Ib de tre muligheder, den nuværende næstformand for Venstre, Kristian Jensen, nu har.

Søndag aften skrev Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen på Facebook, at han ønsker at fortsætte i spidsen for partiet.

I samme åndedrag fortalte han, at han vil bede hovedbestyrelsen fremrykke partiets landsmøde til før folketingets åbning.

Jakob Ellemann, Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen under et pressemøde i forbindelse med Venstres sommergruppemøde på Kragerup Gods ved Ruds Vedby, fredag den 9. august 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jakob Ellemann, Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen under et pressemøde i forbindelse med Venstres sommergruppemøde på Kragerup Gods ved Ruds Vedby, fredag den 9. august 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det sker ifølge Løkke for at få fokus tilbage på politikken frem for personer efter nogle dramatiske uger i partiet, hvor flere er be​gyndt at stille spørgsmål til ledelsen.

Umiddelbart efter Løkkes afsløring vurderede flere politiske kommentatorer Løkkes manøvre som et 'taktisk', 'offensivt' og 'risikabelt' træk, og som et tegn på, at Løkke ikke giver sig uden kamp. Han ønsker derimod at lægge maksimalt pres på baglandet og sine modstandere.

På Børsen forudser politisk kommentator Helle Ib, at stuntet kan blive Løkkes egen redning.

Hun mener ikke, det er sandsynligt, at Jakob Ellemann-Jensen, som mange ser som en oplagt efterfølger til Løkke, vil stille op i kamp mod ham.

Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen under et pressemøde i forbindelse med Venstres sommergruppemøde på Kragerup Gods ved Ruds Vedby, fredag den 9. august 2019. . (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen under et pressemøde i forbindelse med Venstres sommergruppemøde på Kragerup Gods ved Ruds Vedby, fredag den 9. august 2019. . (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Derfor bliver det ifølge Helle Ib også spændende at se, hvad Kristian Jensen gør nu. Hun mener, at han groft sagt har tre muligheder:

Han man enten sige, at han går efter at blive genvalgt til posten som næstformand.

Han han også selv trække sig på grund af balladen i erkendelse af, at hans chancer for at blive formand er kraftigt forringede, hvis Løkke bliver siddende.

Eller han kan tage chancen og udfordre Løkke åbent og selv gå efter formandsposten, mener Helle Ib fra Børsen.