Utilfredsheden i Venstre med Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen er nu så eksplicit, at presset på partiformanden og næstformanden har nået nye højder.

Det vurderer politisk kommentator Søs Marie Serup, efter at fire Venstre-medlemmer står frem med krav om, at Løkke og Jensen bliver afsat.

»Det er en eskalering af dramaet. Nu ser vi navngivne Venstre-folk gå ud og give en meget skarp kritik af formandsskabet, hvor de direkte beder Løkke og Jensen om at trække sig,« siger hun og fortsætter:

»Det er farligt for Venstre-ledelsen. For når først nogle står frem med navn, er det sværere at feje kritikken af banen.«

Bent Jørgensen, byrådsmedlem for Venstre i Roskilde Kommune, og Kåre Ghisler Fuglsbjerg, næstformand for Venstre Roskilde Midt, lufter i en kronik i Jyllands Posten deres utilfredshed med de to kamphaner i ledelsen.

Samtidig bliver også Svend Møller Sørensen, medlem af Venstres hovedbestyrelse og kommuneforeningsformand i Skanderborg, og Mette Marie Thomsen, kommuneforeningsformand i Holstebro og ligeledes medlem af hovedbestyrelsen, citeret i avisen.

Mette Marie Thomsen siger direkte, at hun ønsker Stephanie Lose i ledelsen i partiet.

»Hvis det her var kommet helt ud af det blå, og der ikke havde været en forudgående diskussion, så havde det ikke været så farligt for Lars Løkke og Kristian Jensen. Men nu er der skruet op for alvoren,« siger Søs Marie Serup.

Lars Løkke Rasmussen under et pressemøde i forbindelse med Venstres sommergruppemøde på Kragerup Gods ved Ruds Vedby, fredag den 9. august 2019.

Det kunne altså se ud, som om det trækker op til et opgør med den nuværende ledelse. Men det utilfredse bagland skal i så fald levere mere brænde til bålet, vurderer Søs Marie Serup.

»Det afgørende er lige nu at huske, at det ikke er de tungeste folk, vi har på banen. Vi skal lige se, om det er et enkelt dryp, eller om der kommer mere.«

»Hvis baglandet virkelig ønsker at afsætte formanden, så skal de finde en måde at gøre det på.«

Det kan eksempelvis komme til udtryk ved en ‘langsom nedslidning,’ hvor flere står frem offentligt og istemmer kritikken.

Men det kan også ske ved, at kritikkerne går frem ‘med overvældende styrke’ og får de tungeste navne i spil, så partiformanden og næstformanden ikke kan undgå at drage den konklusion, at de må træde tilbage, vurderer Søs Marie Serup.

Den politiske kommentator understreger, at ingen lader til at vide, om kritikkerne vil gøre alvor af truslen om umisforståeligt at kræve ledelsens afgang.

Formelt kan Løkke og Jensen kun blive fjernet fra deres poster på et landsmøde, hvis ikke de selv erkender, at deres tid i partiets allerøverste lag er ovre.

»Det er oprørets store svaghed, at de opererer med en modkandidat, som ikke selv har meldt sig på banen,« siger Søs Marie Serup og forklarer, at en ‘kongemorder’ kunne give kritikerne et konkret bud på en afløser, som andre kunne bakke op om som led i at afsætte Løkke og Jensen.

Under alle omstændigheder lader det ikke til, at Lars Løkke og Kristian Jensen giver op uden kamp.

Søs Marie Serup forventer, at de vil kæmpe til det sidste og forsøge at holde stand mod det ulmende oprør. Kun sådan kan de måske overvinde angrebet mod dem.

»Lars Løkke og Kristian Jensen kan prøve at skabe en proces, der køber dem noget tid. Man kan stille det helt enkelt op. Jo længere tid der går, jo mere går gassen af ballonen.«

»Det trækker op til et rasende spændende hovedbestyrelsesmøde i slutningen af august,« siger hun.