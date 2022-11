Lyt til artiklen

Der er opbrud i den blå lejr på Christiansborg.

De traditionsrige partier Venstre og Konservative har fået dårlige valg, mens yderfløjene – henholdsvis Liberal Alliance og Nye Borgerlige – er gået frem og har fået fine valg. Og så er der kommet en joker i Moderaterne, Lars Løkkes nye midterparti, som ingen rigtig ved hvor hører til.

Tumulten og opbruddet er med til, at sende den borgerlige lejr langt væk fra magten og statsministeriet. Sådan lyder det fra politisk kommentator og tidligere pressechef i Venstre, Søs Marie Seerup i Berlingskes podcast »Østergaards salon«:

»Selvom det borgerlige Danmark egentlig samlet kommer styrket ud af det her valg, er vi nu i en situation, hvor de er uendeligt langt fra at kunne gå ind og tage magten og gennemføre borgerlig politik. Fordi de har delt sig i alle de her minifraktioner,« siger Søs Marie Seerup.

Her henviser hun til, at Venstre i den forgangne valgperiode nærmest er blevet til tre partier. Nærmere bestemt har tidligere formand Lars Løkke Rasmussen stiftet Moderaterne, mens den tidligere næstformand Inger Støjberg har stiftet Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg. Derudover er der også to partier på højrefløjen: Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

Spørgsmålet er så, om det er for mange? Eller om nogle af partierne i blå blok bliver nødt til at dø, før de borgerlige kan genvinde magten? Det spurgte Berlingskes chefredaktør Mette Østergaard, der er vært på podcasten, om.

»Det er det, der er min pointe. Der skal kun være et stærkt højreorienteret parti, der skal kun være et konservativt og et liberalt parti. Alt andet er … Jeg har engang hørt en trommeslager sige, at man kun skal bruge en stortromme og en lilletromme – resten er bare lir,« svarede Søs Marie Seerup.

Der er dog noget, der tyder på, at blå blok er blevet enige om, at det er Jakob Ellemann-Jensen, der skal være førerhund. Han var i hvert fald blå bloks bud på en kongelig undersøger, der skulle have mulighed for at danne regering. Men selvom han med tirsdagens valgresultat nu kan stille sig i spidsen for blå blok, ser det ikke ud til, at hans vej til magten bliver nem, mener Søs Marie Seerup:

»Han kommer til at stå i et skydetelt, fordi vi har tre populistiske højreorienterede partier, der alle vil blive ved med at overgå hinanden. Og jo mere de vil overgå hinanden, desto mere umuligt bliver det for Jakob Ellemann-Jensen at blive den midtersøgende statsministerkandidat,« siger Søs Marie Seerup i podcasten.

Og det vil heller ikke blive nemt for Ellemann eller et af de andre borgerlige partier allerede nu at blive midtersøgende og gå med i den brede regering, som Mette Frederiksen arbejder på at nedsætte. Det vil nemlig gøre ham til et oplagt mål for de andre partier i blå blok:

»Man vil blive skudt på som ind i helvede. Det vil virkelig være farligt. Men samtidig tror jeg, at det er vigtigt, at vi ikke betragter vælgerne som dumme eller ligeglade. Nu har vi kørt en hel valgkamp, der handler om kriser og der er skabt en enorm krisebevidsthed i befolkningen. Så der er også en forventning i befolkningen om, at nu kommer der nogle voksne, der sætter sig sammen og finder ud af det,« vurderer Søs Marie Seerup.

