»Det lå i kortene, at hun ikke ville give sig på det her område. Man kunne se det på hende, da hun gik ind til forhandlingerne.«

Sådan siger politisk kommentator Jarl Cordua, efter regeringens onsdag aften fremlagde en udvidelse af genåbningen af Danmark.

Oppositionen havde inden forhandlingerne gjort det klart, at de ønskede en åbning af grænsen og en lempelse af forsamlingsforbuddet, men det var ikke en del af den nye udvidelse.

»Regeringen gav sig ikke, og oppositionen fik nogle små indrømmelser,« udtaler politisk kommentator Jarl Cordua.

Politisk kommentator Jarl Cordua

Han mener, onsdagens begivenheder cementerer indtrykket af en statsminister, som gerne vil vise, at hun fortsat har et fast greb om tøjlerne.

»Man skal kunne se, at hun bestemmer,« vurderer han.

Jarl Cordua mener dog også, at tiden hvor, ‘hvor Mette Frederiksen kunne komme som en anden Moses med stentavlerne og udlægge teksten’, er ved at være forbi.

»Oppositionen begynder at give noget modstand, og regeringen er mere i defensiven. Den skal forklare, hvorfor den prioriterer, som den gør,« siger Jarl Cordua.

Han hæfter sig også ved, at regeringen skal fremlægge en plan inden næste fredag for, hvordan der kan komme gang i turismen henover sommeren.

»Presset på regeringen mindskes ikke. Tværtimod,« siger Jarl Cordua.

Og så kan Socialdemokratiets mange vælgere i sommerhusområderne rundt omkring i landet komme til at spille en rolle, når sommerferiesæsonen starter.

»Her kan det godt være, at folk begynder at se anderledes på tingene om tre måneder, hvis der pludselig ikke er flere penge, og folk skal fyres i bundter.«

Venstres Jakob Ellemann-Jensen kommer ud fra forhandlinger på Christiansborg med statsminister Mette Frederiksen (S) om yderligere genåbning i fase 2, onsdag den 20. maj 2020.

Men lige nu er der fortsat få vælgere, der er kritiske overfor Mette Frederiksen og de beslutninger, hendes regering tager.

»Størstedelen af befolkningen er fortsat skræmt helt op i træet - og med god grund. De kommer først ned igen, når de fornemmer, der er fred og ingen fare, og så længe folk er skræmte, så bakker de op om hende.«

Efter onsdagens forhandlinger stod det klart, at blandt andet biografer og forlystelsesparker kan åbne igen.

Du kan se hele planen for udvidelsen af genåbningens fase 2, her.