Situationen for kongelig undersøger Mette Frederiksen (S) spidser til. Og snart står hun ved en skillevej i forhandlingerne om ny regering.

Den skillevej har i virkeligheden kun to umiddelbare udgange. Det fortæller politisk kommentator Jarl Cordua.

Årsagen skal findes i Mette Frederiksens problemer med at få Radikale Venstre og Morten Østergaard til at spille bold - specielt når det kommer til økonomisk politi.

»Det er svært at sige, hvor præcis forhandlingerne står, når man ikke er inde i lokalet med dem. Men vi har oplevet en uge, hvor Radikale og S har haft svært ved at finde fælles fodslag,« siger Jarl Cordua og uddyber:

»Man kan begynde at se brudfladerne nu, og derfor er spørgsmålet efterhånden, om det vil lykkes at forhandle en samlet stor plan hjem med de fire partier (S, RV, SF og Ø, red.).«

»Alternativet er, at Mette Frederiksen bare danner en Socialdemokratisk mindretalsregering, og så må hun genopfinde et flertal fra sag til sag,« siger han.

Umiddelbart mener Jarl Cordua, at Mette Frederiksen helst vil have de fire partier samlet om én stor plan, som regeringen kan basere sin politik på fremover.

Men det behøver ikke nødvendigvis være helt skidt for hverken Radikale eller S, hvis det ikke bliver tilfældet.

Mette Frederiksen (S) og Morten Østergaard (R) i omfavnelse inden valget og de svære forhandlinger. Foto: Henning Bagger Vis mere Mette Frederiksen (S) og Morten Østergaard (R) i omfavnelse inden valget og de svære forhandlinger. Foto: Henning Bagger

»For De Radikale vil det sikre, at de vil blive hørt i hver enkelt sag. Og det kunne de måske godt leve med. Samtidig vil det eksempelvis stå Mette Frederiksen frit for at kunne lave økonomisk politik med blå blok og socialpolitik med rød blok,« forklarer Jarl Cordua.

Der er efterhånden gået over to uger siden valget.

Og regeringsforhandlingerne er gået ind i sin tredje uge - kun afbrudt af besøg på Folkemødet på Bornholm.

Derfor skal Mette Frederiksen snart finde ud af, om forhandlingerne kan lykkes med de Radikale, mener Jarl Cordua.

»Mette Frederiksen skal til at drage en konklusion om, hvorvidt hun kan se noget, der kan blive til fælles politik og fælles finansiering. Og hvis ikke det bliver sådan, er det en slags take it or leave it til Radikale. Så må Mette Frederiksen danne en Socialdemokratisk mindretalsregering, som De Radikale må acceptere, ellers må de vælte hende,« siger Jarl Cordua.

Han er endnu ikke sikker på, hvordan det hele ender. Men som han siger:

»Som dagene går, ligner det mere og mere, at den store samlede plan må skrottes, og Mette Frederiksen må tage det hele hen ad vejen.«

Forhandlingerne genoptages lørdag klokken 15.00.