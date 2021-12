Martin Henriksens chance for at blive Dansk Folkepartis næste formand er noget nær lig nul.

Det vurderer Erik Holstein, der er politisk kommentator ved Altinget.

»Martin Henriksen har ikke nogen chance eller i hvert fald en meget lille chance,« siger han.

Den tidligere udlændingeordfører har lørdag officielt meldt ud, at han kaster sig ind i kampen om at blive Dansk Folkepartis kommende formand, som skal vælges 23. januar.

I forvejen har Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, hovedbestyrelsesmedlem Merete Dea Larsen og byrådsmedlem Erik Høgh-Sørensen meldt ud, at de stiller op til posten.

Opbakningen til Martin Henriksen ligger på et meget lille sted, forklarer Erik Holstein.

»Han er for yderliggående. Der er ikke den fornødne støtte til den politik, han står for, og de fleste vil også mene, at Morten Messerschmidt er en mere karismatisk skikkelse,« siger Erik Holstein.

Martin Henriksen fik ellers stor opbakning ved valget til Dansk Folkepartis hovedbestyrelse i september. Men flere stemte på ham af taktiske grunde, så han har ikke så stor opbakning, som man skulle tro, forklarer Erik Holstein.

Dansk Folkeparti er i dyb vælgerkrise, og hårde interne fløjkrige forpester partiet. Som konsekvens af et katastrofalt dårligt kommunalvalg besluttede Kristian Thulesen Dahl i november at trække sig fra formandsposten.

Flere i partiet har siden da håbet, at Inger Støjberg ville melde sig under partiets faner og stille op til formandsposten.

Men efter hun i denne uge blev idømt 60 dages ubetinget fængsel i Rigsretten, er håbet om Inger Støjberg som redningskrans skrumpet ind i Dansk Folkeparti.

»Det ser meget kaotisk ud nu. Inger Støjberg ville nok være den eneste, der kunne samle partiet, men hun er efter alt at dømme ude af spillet som formandskandidat,« siger Erik Holstein.

Der er nu udsigt til en dramatisk formandskamp i Dansk Folkeparti. Især Mellem Martin Henriksen på den ene side og Morten Messerschmidt og Peter Kofod på den anden.

»Alle de forskellige politiske fløje og personlige modsætninger får frit spil nu. Martin Henriksen og Morten Messerschmidt kan ikke udstå hinanden,« siger Erik Holstein.

»Man risikerer hårde sammenstød og et meget giftigt opgør om den formandspost,« siger han.