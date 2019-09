Lars Løkke Rasmussen vil ikke stifte et nyt parti. Og han vil ikke stille op til posten som formand for Venstre. Det lod han forstå, da han søndag aften sad overfor Natasja Crone i 19 Nyhederne på TV 2.

Dermed afmonterede han nogle af de rygter, der havde svirret op til hans første offentlige optræden, efter han 31. august i vrede forlod posten som formand for Venstre.

Derimod lod han søndag aften forstå, at han vil blive i politik - og i Venstre.

»Jeg er valgt til folketinget. 40.000 har stemt på mig, dem vil jeg ikke svigte. Sidst jeg var i opposition lavede jeg LøkkeFonden. Der er mange andre ting jeg kan kaste mig over nu,« sagde han.

Blandt andet løftede han sløret for, at han vil tage rundt i landet og tale med danskerne.

»Jeg er et politisk menneske. Jeg har aftalt med Kirsten Jakobsen, der skrev min bog under valgkampen, at vi vil tage rundt i Danmark og tale om, hvad der skete under valgkampen,« sagde han.

Politisk kommentator Lars Trier Mogensen mener at aftenens første interview fik genetableret politikeren Lars Løkke Rasmussen.

»Han ville lave damage control på sit eget eftermæle,« siger han og giver den tidligere statsminister karakteren syv på en skala, hvor ti er bedst.

»Han får et syvtal, fordi han formår at afdramatisere en situation, der var ved at løbe løbsk.«

Efter hovedbestyrelsesmødet 31. august, hvor både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen valgte at trække sig, sad den tidligere formand forbitret tilbage.

»Han var så vred og skuffet og så meget i affekt, da han blev vippet, at han ikke ville have været i stand til at udtale sig så afmålt, som han kan nu. Nu får han sagt det, han gerne ville have gjort den dag.«

»De fleste vil sidde tilbage med en grad af sympati for ham. Han formår at spille på et stort følelsesregister og får charmet sig tilbage i det offentlige rum.«

Tidligere søndag aften havde Lars Løkke Rasmussen overfor DR manet èt rygte i jorden.

»Siden det her famøse møde i Vejle for to uger siden har jeg fået mere end 800 opfordringer til at starte et nyt parti,« sagde han, men afviste, at det vil blive virkelighed, hvis Jakob Ellemann-Jensen bliver ny formand i Venstre.

Dagens udtalelser fra Lars Løkke Rasmussen er hans første officielle udmelding siden 31. august, hvor den tidligere formand for Venstre forlod hovedbestyrelsesmødet på Hotel Comwell Kellers Park i Brejning ved Vejle uden ét ord.

Siden har han kun kommunikeret til offentligheden via de sociale medier.

Første gang i et facebookopslag 31. august, hvor han skrev:

»Vigtigt at holde fast i sin selvrespekt. Kan ikke være formand for et parti, hvor jeg som formand afskæres fra min mulighed for at få diskuteret og afprøvet den politiske linje, jeg har lagt, i det landsmøde-forum, hvor jeg er valgt. Tak for mange gode år.«

21. september skal Venstre vælge ny formand og næstformand på et ekstraordinært landsmøde. Et møde, som Lars Løkke Rasmussen ikke har tænkt sig at dukke op til.

Indtil videre kandiderer Jakob Ellemann-Jensen (V) til formandsposten, mens Ellen Trane Nørby (V) og Inger Støjberg (V) skal kæmpe om posten som Venstres næstformand.