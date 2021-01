Lars Løkke har fredag oprettet et nyt politisk netværk. Men man skal ikke lade sig snyde af Løkkes inkluderende ord som 'netværk' og 'mødested', siger politisk kommentar Jarl Cordua.

Det er nemlig Lars Løkkes startskud på at danne et nyt parti i Danmark, mener han.

»Hvis man skal have indflydelse i dette land, skal det ske gennem et parti. Og det ved Løkke også godt. Nu skal han have græsrødderne med ombord, og hvis tilslutningen er stor nok, skal der opbygges en organisation,« siger Jarl Cordua.

Ved at oprette et netværk frem for et parti holder Løkke også en kattelem åben for at trække stikket, hvis nu opbakningen til et nyt parti viser sig for lille.

Jarl Cordua, kommentator med partibog i Venstre. Her fotograferet i Øregaard Park i hans hjemkommune Gentofte. Foto: Celina Dahl Vis mere Jarl Cordua, kommentator med partibog i Venstre. Her fotograferet i Øregaard Park i hans hjemkommune Gentofte. Foto: Celina Dahl

»Hvis nu ikke folk strømme til Løkkes netværk, så har han stadig muligheden for at slippe det igen. Det ville have været sværere, hvis han allerede havde startet et parti nu,« siger Jarl Cordua.

Lars Løkke har på sin nye hjemmeside beskrevet sit politiske projekt på et helt overordnet plan. Et opgør med blokpolitikken, et samarbejde henover midten og et opgør med lukketheden mod omverdenen og stilstand.

Nu handler det om at få så mange græsrødder som muligt til at tilslutte sig projektet.

»Det er klogt af Løkke kun at tale i inkluderede overskrifter, så rigtig mange kan læse sig ind i hans projekt. Men når der engang skal formuleres et mere konkret politisk program, så er det nok Løkke, som sidder alene for bordenden,« siger Jarl Cordua.

»Man kan sige, at Lars Løkke har ladet sig inspirere meget af Uffe Elbæk, da han startede Alternativet. Han vil opbygge en græsrodsbevægelse, hvor han selv står som den altoverskyggende profil. Uanset hvad bliver det et one-man-band med Lars Løkke ved mikrofonen,« siger Cordua.

Siden Lars Løkke 1. januar meldte sig ud af Venstre, har der i princippet været åben hus for andre politikere til at tilslutte sig Løkkes politiske projekt.

Men ifølge Jarl Cordua skal den tidligere Venstre-formand og statsminister ikke regne med at få folk med fra øverste hylde.

»Det er nok nærmere folk fra tredje række, som vil være med. Det vil overraske mig meget, hvis folketingsmedlemmer i Venstre – eller Konservative for den sags skyld – vil gå med i projektet,« siger han.

Sophie Løhde (V) og Lars Løkke Rasmussen (V) under Folketingets åbning på Christiansborg i København, tirsdag den 6. oktober 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sophie Løhde (V) og Lars Løkke Rasmussen (V) under Folketingets åbning på Christiansborg i København, tirsdag den 6. oktober 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Jarl Cordua, der selv er medlem af Venstre, fortæller, at Løkkes tidligere støtter i Venstre stadig er i 'granatchok' over Løkkes exit fra det parti, han var medlem af i 40 år.

»De er rasende over, at den leder, de har knoklet for, siden de var unge, pludselig forlod det hele. Jeg tror ikke, at Løkke skal regne med at hente folk i Venstre folkegruppe, hvor folk er formet af partiet siden ungdommen,« siger Jarl Cordua.

Selv skriver Lars Løkke i en sms til B.T.:

»Jeg har fået mange henvendelser fra mennesker, som gerne ser situationen brugt til et opbrud i dansk politik og et nyt parti. Om der er basis for det, ved jeg helt ærligt ikke. Det skal føles helt rigtig ind i marven. Men jeg er opmuntret af de mange positive henvendelser, og derfor nu et forpligtende netværk. Om det ‘bare’ bliver velkommen, inspiration til mit virke eller noget meget større, kan kun tiden vise.«