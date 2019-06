I kølvandet på et katastrofevalg for Liberal Alliance har Henrik Dahl rettet et usædvanligt og hårdt angreb mod partitoppen.

Selvom kritikken internt har været gældende i årevis, så ligger den personlige kritik udenfor normalen, mener B.T.'s politiske kommentator Søs Marie Serup.

»Det er ikke usædvanligt, at der kommer kritik efter et katastrofevalg, men det er virkelig usædvanligt, at der kommer en så kompromisløs og personlig kritik, der går på nepotisme.«

»Jeg har aldrig hørt den form for kritik før i dansk politik.«

Hvad er nepotisme Nepotisme er et begreb, man bruger, når en person tilgodeser og foretrækker medlemmer af sin egen familie og venner frem for andre. På den måde fokuserer man ikke på folks kompetencer og evner, men nærmere sit eget forhold til vedkommende. KILDE: Den Store Danske

I sin benhårde udmelding langer Henrik Dahl ud efter Anders Samuelsen, som skulle have favoriseret sine nærmeste, hvilket har været 'totalt ødelæggende for partiet'.

Det gælder valget af Thyra Frank og hans søster, Mette Bock, som ministre.

Henrik Dahl uddyber, at Samuelsens fejl har været, at han uden konsekvenser har valgt nogle dårlige ministre, mens han samtidig har negligeret flere dygtige ordførere i partiet. Der er med andre ord blevet skabt et A- og B hold uden at skelne til kompetencer.

Derudover kritiserer han også, at Liberal Alliance overhovedet gik med i regeringen.

En beslutning, som han ikke mener blev diskuteret i LA-gruppen.

Der var derfor tale om selvstændig beslutning, som blev taget oppefra af Samuelsen og Ammitzbøl-Bille, siger han.

Er den omfattende og hårde kritik overraskende?

»Vi ved, at der i en årrække har været hård, intern kritik i LA. Fra eksempelvis Merete Riisager og Henrik Dahl. Det har Anders Samuelsen og Simon Emil Ammtizbøl-Bille dog affejet hver gang,« siger Søs Marie Serup.

I sin kritik argumenterer Henrik Dahl nu for et ledelsesskift og Samuelsens afgang.

Det synspunkt bakker den afgående undervisningsminister Merete Riisager også op om overfor TV 2.

»Når valgresultatet er så dårligt, bør partilederen gå af,« siger hun.

Søs Marie Serup nævner, at også Joachim B. Olsen kunne være blandt de kritiske stemmer internt i partiet, selvom han endnu ikke har meldt noget ud.