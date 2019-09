Sagen har hængt som en sort regnsky over tidligere integrationsminister Inger Støjberg i årevis. Nu er de første dryp begyndt at ramme Venstres næstformandskandidat.

Alligevel får den såkaldte barnebrudssag ingen umiddelbare konsekvenser for hendes chancer for at opnå partiets næstøverste post, selvom en kommission nu bliver nedsat.

Det vurderer politisk kommentator og Venstre-kender Jarl Cordua. Til gengæld kan den antageligt kommende formand, Jakob Ellemann-Jensen, få ridser i lakken, mener Cordua.

»Han kunne have undgået den her sag, han kunne have holdt afstand til hende, men det gjorde han ikke,« siger han.

Barnebrudssagen begyndte i februar 2016, da Inger Støjberg i en pressemeddelelse oplyste, at ingen asylansøgere under 18 år må bo sammen med en ægtefælle eller samlever. De skal skilles ad og bo hver for sig, lød det.

Pressemeddelelsen blev noget usædvanligt sendt til Udlændingestyrelsen som instruks og blev senere af Folketingets Ombudsmand betegnet som ulovlig.

Fredag har regeringen og partierne SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet besluttet at nedsætte en kommission, som skal undersøge Inger Støjbergs rolle i sagen.

Det er dog ikke sandsynligt, at Inger Støjberg, der tidligere på ugen meddelte sit kandidatur til den ledige næstformandspost, går glip af at iklæde sig denne titel, mener Jarl Cordua.

»Hun er så stædig, så hun kommer ikke til at trække sit kandidatur. Hendes synspunkt er, at hun har rent mel i posen,« siger han.

Og da det ifølge den politiske kommentator også er usandsynligt, at hun får reel modstand til posten, så er vejen banet.

Det skyldes ikke mindst Jakob Ellemann-Jensen, der ser ud til at blive ny Venstre-formand.

Ingen har indtil videre meldt sig klar til et kampvalg om posten, som derfor vil gå til Ellemann-Jensen den 21. september på det ekstraordinære landsmøde.

»Jakob Ellemann har været så tydelig i sin omfavnelse af hende, at han har sendt et signal til alle andre om, at det ikke vil være velset pludselig at stille op mod hende,« siger Jarl Cordua.

Han hæfter sig ved, at Jakob Ellemann-Jensen ser ud til at have valgt sin næstformand vel vidende, at en undersøgelseskommission kunne være på vej.

»Det her kommer alt andet lige til at tage noget af hendes tid, og Jakob Ellemann-Jensen har hele tiden kendt til risikoen for en kommission. Alligevel synes han, at det er en fremragende ide, at hun stiller op.«

Det kan dog også vise sig, at Støjberg på næstformandsposten er helt rigtigt set af Ellemann-Jensen, lyder det fra Jarl Cordua.

»Det er jo et gamble. Hvis undersøgelsen viser, at der ikke var noget at komme efter, så kan det gå hen og blive en sejr.«

»Så har Jakob Ellemann set rigtigt, og han kan bruge det offensivt til at sige, at kommissionen nedsat af de røde var fis i en hornlygte,« siger han.

Inger Støjberg har gennem flere samråd fastholdt, at hun ikke har forsøgt at iværksætte en ulovlig praksis.

Det er ikke lykkes B.T. at få en kommentar fra Inger Støjberg.