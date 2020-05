Dansk Folkeparti står i en historisk krise.

Derfor skal partiet fornys, mens friske kræfter skal ind og tage styringen. Det er nogle af hovedpointerne, som partiets stifter og tidligere formand Pia Kjærsgaard fremsætter i et stort interview med B.T. søndag. Det giver en politisk kommentator dog ikke meget for.

I interviewet siger Pia Kjærsgaard blandt andet, at Dansk Folkeparti skal 'genopfinde' sig selv med 'få, men klare mærkesager'.

Blandt de få mærkesager nævner den tidligere partiformand blandt andet udlændinge-, EU- og velfærdspolitik.

Se Dansk Folkepartis vilde nedgang i stemmetal Her er en gennemgang af tidligere meningsmålinger, der tydeligt viser, hvordan vælgernes opbakning til Dansk Folkeparti er skrumpet ind. Som det ses, viste en meningsmåling fra YouGov i april det laveste stemmetal til Dansk Folkeparti siden valget i juni 2019, hvor partiet fik 8,7 procent af stemmerne. Seneste meningsmåling er selvsagt også markant lavere end ved valget i 2015, hvor DF fik hele 21,1 procent af stemmerne. April 2020: 8,9 procent Marts 2020: 10,1 procent Febuar 2020: 10 procent Januar 2020: 10,2 procent December 2019: 9,9 procent November 2019: 9,9 procent Oktober 2019: 9,4 procent September 2019: 10,5 procent August 2019: 10,6 procent Juli 2019: 9,4 procent Kide: YouGov.

Men det er der absolut intet nyt i, mener politisk kommentator Jarl Cordua, der har en fortid i Venstre.

»Hvad er det nye i, at Dansk Folkeparti vil fokusere på EU, udlændinge og velfærd?« spørger han og fortsætter:

»Allerede nu er man i tvivl om, hvorvidt partiet vil være i eller ude af EU. Søren Espersen siger en ting, mens Kristian Thulesen Dahl siger en anden. Og hvad vil de af nyt på velfærden? Skal der flere penge til pensionister, for det er der intet nyt i.«

»Og hvad er det nye på udlændingeområdet? Vil man stramme endnu mere som Nye Borgerlige, eller vil man være mere midtersøgende? Jeg mangler simpelthen nogle konkrete svar og tiltag,« siger Jarl Cordua.

Efter snart 25 år som værdikriger på højrefløjen kæmper Pia Kjærsgaard fortsat for en hårdere flygtningepolitik. Flere hjemsendelser og færre statsborgerskaber er hendes mantra. Foto: Bax Lindhardt

I en anden del af interviewet fortæller Pia Kjærsgaard, der var med til at stifte Dansk Folkeparti i 1995, at hun ønsker en fornyelse i toppen af partiet.

Helt konkret nævner hun Morten Messerschmidt og Peter Kofod, som nye ansigter, der har givet partiets top friskt blod.

Morten Messerschmidt blev første gang valgt i Folketinget for Dansk Folkeparti i 2005, mens Peter Kofod havde sit indtog i 2015.

Heller ikke her, ser Jarl Cordua det store lys i Pia Kjærsgaards udmelding.

Pia Kjærsgaard, blå bog: Pia Kjærsgaard blev født i 1947 (73 år).

Hun blev uddannet fra Købmandsskolen i København i 1965, men arbejdede senere i hjemmeplejen fra 1978 til 1984, indtil hun blev vagt til Folketinget for Fremskridtspartiet.

Allerede året efter, i 1985, blev hun politisk leder af Fremskridtspartiet.

I 1995 brød hun ud af Fremskrifdspartiet og stiftede Dansk Folkeparti. Her var hun partiformand frem til august 2012.

Fra 2015 til 2019 var Pia Kjærsgaard formand for Folketinget. I dag er hun udlændingeordfører og dyrevelfærdsordfører.

Privat er hun gift med statsrevisor Henrik Thorup. Sammen har de to børn.

»Peter Kofod? Er han det nye? Han har været med siden 2015. Og Morten Messerschmidt er allerede medlem af partiets ledelse.«

»Jeg mangler virkelig noget konkret. Og umiddelbart er der intet, der tyder på, at Kristian Thulesen Dahl ønsker at afgive magt, så jeg har svært ved at se den fornyelse.«

»I det hele taget ved jeg slet ikke, om Pia Kjærsgaard har nogen magt i Dansk Folkeparti mere. Hun har ikke været med i ledelsen længe. Så for mig virker hendes udtalelser til at være Pia Kjærsgaard, der synes, det er træls, at vælgerne svigter dem, og det går skidt. Men der er ikke mange nye idéer,« siger Jarl Cordua og slutter:

»Der er meget varm luft og mange vindfrikadeller.«