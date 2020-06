Vi er kun et år inde i statsminister Mette Frederiksens (S) regeringstid. Alligevel skiller hun sig allerede markant ud i forhold til sine nærmeste forgængere.

Det viser en undersøgelse, YouGov har foretaget for B.T.

Her er danskerne blevet spurgt, i hvor høj grad de mener, at Frederiksen har udvist lederskab, troværdighed og økonomisk ansvarlighed.

På samme måde vurderes synet på Lars Løkke Rasmussen (V), Helle Thorning-Schmidt (S), Anders Fogh Rasmussen (V), Poul Nyrup Rasmussen (S) og Poul Schlüter (K).

I kategorierne lederskab og troværdighed er forskellen særlig markant.

Her mener to tredjedele af danskerne, at Mette Frederiksen i høj eller meget høj grad har udvist lederskab. Og når det gælder troværdighed, svarer 55 procent det samme.

»Det viser, at Mette Frederiksen til fulde har udnyttet den chance, coronakrisen gav hende for at vise, hvad hun kan som statsminister,« siger politisk kommentator på Altinget Erik Holstein.

»Hun er i den grad en politiker, der sætter sin politiske vilje igennem og ikke er bange for at gå imod embedsmændenes og eksperternes anbefalinger. Både Mette Frederiksen og regeringen som sådan har vist, at de tør tage ansvar.«

Nærmeste forfølger i statsministerfeltet er Venstres Anders Fogh Rasmussen, som scorer 50 procent i lederskab og 35 procent i troværdighed.

Anderledes dårligt klarer de umiddelbare forgængere Løkke og Thorning sig.

»Sammenligningen mellem Fogh og Frederiksen, når det gælder professionalisme og stringens, er meget præcis,« siger Erik Holstein.

»Hun er gået til opgaven med en helt anderledes klar opfattelse af, hvad hun vil, og hun har ikke fraveget sit mål. På den måde minder hun meget om Fogh, hvor Løkke improviserede mere, og hvor Thorning ikke rigtig nåede at få styr på noget som helst.«

Kommentatoren påpeger, at coronakrisen naturligvis spiller en stor rolle i danskernes vurdering af Mette Frederiksen.

»Hun får selvfølgelig foræret meget, fordi der ikke er nogen tvivl om, at medmindre man opfører sig helt håbløst som Boris Johnson i Storbritannien og Trump i USA, så vil der være en tendens til, at borgerne og vælgerne bakker om statscheferne.«

Når det gælder økonomisk ansvarlighed, har Mette Frederiksen også lagt sig forrest i feltet, dog med et noget mindre forspring.

»Mette Frederiksens økonomiske politik ville normalt dele befolkningen mere, så det hænger meget sammen med den håndtering, hun har haft af krisen, hvor man kan sige, at hjælpepakkerne også har reddet tusindvis af job, så et element er, at man har handlet hurtigt og meget mere kontant i forhold til arbejdspladserne,« siger Erik Holstein.

I forhold til eftermælet tror Erik Holstein allerede nu, at Mette Frederiksen har sat et markant aftryk.

»Hun bliver en, man vil huske, også længere frem. En, som man ikke bare vil bladre videre henover i historiebøgerne. Specielt hvis det lykkes for hende at give et comeback til den socialdemokratiske model ved hjælp af den meget stramme udlændingepolitik og en venstre-socialdemokratisk fordelingspolitik. Den kombination er ret unik, også i europæisk sammenhæng. Hvis modellen vinder på længere sigt, vil det sandsynligvis være coronakrisen, der har fået får den til at flyve,« siger han.

På samme måde kan man fremhæve den mest markante af de umiddelbare forgængere.

»Fogh havde netop den meget markante vision - det er ikke så meget hans økonomiske politik, man vil huske ham for, men derimod at han var den statsminister, der ændrede den danske udlændingepolitik. Hans værdipolitik - også under Muhammedkrisen - gør, at Fogh vil blive stående,« siger Erik Holstein.

»Nyrup havde også sit, han kunne prale af, og Schlüter fik langt hen ad vejen kontrol over en dansk økonomi, der var løbet løbsk. De svageste er Thorning og Løkke, hvor det er sværere at definere, hvad de stod for.«

Mette Frederiksen klarer sig i øjeblikket også bemærkelsesværdigt godt i forhold til sine partilederkolleger i Folketinget, viser en anden undersøgelse fra YouGov.