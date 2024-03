Det kom som et chok for mange.

For dem, der kendte Søren Pape Poulsen, var det mere end det.

Som politisk kommentator gennem mere end et årti er Hans Engell kommet ind på livet af Det Konservative Folkepartis formand Søren Pape Poulsen.

Så da en sms tikkede ind med den triste melding om Papes pludselige død, ramte det hård.

»Det var lidt af et chok, og jeg græd. Det kan jeg lige så godt sige helt åbent,« siger Hans Engell til TV 2.

Den politiske kommentator holdt sig ikke tilbage med at kritisere Pape og de Konservative i medierne – og Papes reaktion siger meget om, hvordan han var som menneske, fremhæver Engell.

For Søren Pape Poulsen tog ifølge Engell kritikken med et smil og bar aldrig nag, hvilket får ham til at kalde den nu afdøde K-formand for »et solskinsmenneske«.

Hans Engell var bestemt ikke den eneste, Søren Pape Poulsens pludselige død tog hårdt på.

Politisk kommentator og tidligere formand for Det Konservative Folkeparti Hans Engell. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Politisk kommentator og tidligere formand for Det Konservative Folkeparti Hans Engell. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Blandt andre Søren Pape Poulsens partifælle og ven gennem 20 år, Vejen-borgmesteren Frank Schmidt-Hansen, har fortalt, at også han brød sammen i gråd, da han modtog den triste nyhed.

»Jeg græd sgu. Det gjorde jeg. Og så tænkte jeg straks, om det kunne være undgået. Jeg begyndte at bebrejde mig selv, om der var nogle signaler, jeg havde overset,« sagde Frank Schmidt-Hansen forleden til TV Syd.

Han var selv til stede til partiets hovedbestyrelsesmøde fredag den 1. marts, hvor Søren Pape Poulsen under en tale pludselig faldt om.

Det viste sig, at han havde fået en hjerneblødning, og desværre stod K-formandens liv ikke til at redde. Han døde på hospitalet dagen efter.

Politisk kommentator Hans Engell er selv tidligere formand for netop Det Konservative Folkeparti. Han forlod partiet og dansk politik i år 2000.