Der er ikke megen 'wow'-effekt over Jakob Ellemanns nye plan, der skal samle de blå partier frem mod næste valg.

Venstre-formandens ti punkter kan nemlig bedst betegnes som gammel – og måske en anelse tynd – vin på ikke helt så nye flasker, siger B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup.

»Det her udspil viser meget godt, hvilken politisk virkelighed, Ellemann opererer i. Han må ikke komme med alt for revolutionerende forslag, at det skaber splid i blokken, og samtidig skal partierne fra Konservative til Nye Borgerlige kunne se sig selv i punkterne,« lyder hendes vurdering.

Jakob Ellemann og Venstres nye tipunktsplan indeholder blandt andet principper om lavere skat på arbejde, modernisering af velfærdssamfundet, mere målrettede uddannelser og en fortsat stram udlændingepolitik.

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen og Statsminister Mette Frederiksen under møde i folketingssalen tirsdag 16. marts 2021. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen og Statsminister Mette Frederiksen under møde i folketingssalen tirsdag 16. marts 2021. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er løse pejlemærker, der nok mere skal ses som den første sten i et større genopbygningsprojekt for de blå partier,« siger Søs Marie Serup.

»Spørgsmålet er så, om det kommer til at rykke noget. Det lugter en lille smule af luftfrikadeller, og det er tvivlsomt, om det kommer til at rykke meget her og nu.«

Den nye tipunktsplan for det borgerlige samarbejde kommer forud for Venstres sommergruppemøde, der begynder torsdag.

Tidligere har også De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, lanceret ikke ti, men fem pejlemærker, der i hans øjne skulle samle de borgerlige partier frem mod næste valg, der skal afholdes senest i sommeren 2023.

Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (KF) under statsministerens spørgetime i folketingssalen tirsdag den 11. maj 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (KF) under statsministerens spørgetime i folketingssalen tirsdag den 11. maj 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ifølge Søs Marie Serup er det nødvendigt for Ellemann at markere sig som en naturlig leder af den blå blok. Også selvom meningsmålingerne længe har vist en forandret dynamik mellem især Venstre og De Konservative.

»Der er en skarp intern konkurrence i blå blok i øjeblikket, og det er Venstrefolkene pinligt bevidst om.«

»Samtidig sidder der også en socialdemokratisk regering, der ikke har været sene til at kopiere eller hoppe med på forslag fra oppositionen, så det er lidt en underlig saks, Ellemann sidder i,« siger Søs Marie Serup.

I interviewet med Politiken forholder Jakob Ellemann sig også til, hvem der skal lede en eventuel ny borgerlig regering.

»Det vigtige for mig er, at vi får en borgerlig-liberal regering. Betyder det, at jeg er fuldstændig ligeglad? Selvfølgelig ikke. Der er en grund til, at jeg stiller mig til rådighed som statsministerkandidat. Selvfølgelig mener vi i Venstre, at jeg er den naturlige at pege på. Det giver lidt sig selv,« lyder det fra Venstreformanden.

Og det er da også i lyset af den diskussion – om blokkens statsministerkandidat – at Ellemanns udspil skal ses.

»Det ligger dybt ind i partiets sjæl, at en borgerlig statsminister selvfølgelig kommer fra Venstre. Derfor giver han ikke op uden kamp,« siger Søs Marie Serup.

»Men spørgsmålet bliver ved med at være relevant. Også fordi flere partiers tillid til Ellemann har været usikker. Det her skal er hans forsøg på at samle. Det kan virke forsonende, men det er langt fra en fælles platform.«

Jakob Ellemann har bebudet, at de ti punkter over den kommende tid skal konkretiseres til mere håndgribelig politik.