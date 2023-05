Som den første siger Michael Kristiansen det højt: Jakob Ellemann kommer ikke tilbage.

»Erkendelsen er ved at brede sig i Venstre – Har Ellemann egentlig det, der skal til?« beretter Michael Kristiansen fra partiets bagland i dagens afsnit af »Pilestræde«.

Venstre kæmper med næb og klør i øjeblikket: Seneste meningsmåling viser, at Venstre er faldet fra 13,3 til 10,6 siden valget.

Jakob Ellemann-Jensens nedtur startede, så snart han »blev etter i partiet«. Sådan lyder dommen fra Michael Kristiansen.

»Det måske allersværeste i politik er at gå fra at være toer til etter. Jakob Ellemann var fantastisk toer. Der er nogle politikere, der pludselig bliver endnu bedre af at blive ettere. Andre har det simpelthen ikke,« siger Michael Kristiansen.

Den erfarne politiske kommentator anerkender, at Ellemann har haft svære odds, men han mener, at Venstre har brug for at kigge mod »nye yngre kræfter«.

Netop svaret på partiets nedtur kan, ifølge Michael Kristiansen, meget vel hedde Stephanie Lose.

»Hvis man skulle pege på nogen, som kunne tage over, og som der også vil være fuld opbakning til i partiet, så er Stephanie Lose et godt bud,« siger Michael Kristiansen om partiets næstformand og landets fungerende økonomiminister.

»Venstre kunne godt have brug for en kvinde i spidsen,« uddyber han.

Michael Kristiansen mener, at »hun absolut er et bedre bud end Troels Lund Poulsen«, som ifølge ham »ikke er verdens største billetsælger«.

I dette afsnit er det dog Berlingskes politiske reporter Cathrine Bloch, som er på pinden.

Denne artikel er fra Berlingske.