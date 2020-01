Venstres tidligere næstformand Kristian Jensen har med sin anden kontroversielle soloudmelding på et halvt år endnu engang skabt røre i det store oppositionsparti.

I sommer måtte han med tårer i øjnene opgive sin formandsdrøm og vinke farvel til posten som næstformand, efter han på forsiden af Berlingske havde taget afstand fra daværende formand Lars Løkke Rasmussens forslag om at danne regering med Socialdemokratiet.

Og sent fredag aften blev han strippet for sin ene ordførerpost og samtlige stillinger i forskellige udvalg, i hvad politisk kommentator Jarl Cordua betegner som en rendyrket »afstraffelsesaktion« fra formand Jakob Ellemann-Jensen.

»Ydmygelsen«, som Cordua betegner det, kommer efter, at Kristian Jensen i et interview med Jyllands Posten gik solo med et forslag om, at Venstre skulle søge at lave en omfattende 2030-plan over midten.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, havde kun én kommentar til den udmelding.

»Han taler ikke på vegne af Venstre, og det vil jeg svare, uanset hvad du videre vil spørge om,« sagde Sophie Løhde til Jyllands Posten.

Man kan tydeligt læse irritationen mellem linjerne i Sophie Løhdes citat, siger Jarl Cordua. Og omkring en time efter, interviewet blev udgivet, udsendte Venstre en pressemeddelelse:

'Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen har i dag besluttet at fratage Kristian Jensen ordførerskab og udvalgsposter.'

Det er ikke længe siden, Kristian Jensen fik et ordførerskab igen i form af ordfører for Arktis efter sommerens drama. Modsvaret kan ifølge Jarl Cordua kun forstås på én måde.

»Det her er selvfølgelig en strafaktion, der kommer umiddelbart og håndfast,« siger han.

Jakob Ellemann-Jensen har den seneste tid fået kritik for ikke at fremlægge tydelig Venstre-politik. Samtidig er det blevet diskuteret, om hans mere midtersøgende udlændingeprofil kan matche partiets næstformand, Inger Støjberg.

Ellemanns autoritet har derfor været betvivlet, fortæller Jarl Cordua.

Politisk kommentator Jarl Cordua Foto: Celina Dahl Vis mere Politisk kommentator Jarl Cordua Foto: Celina Dahl

»Det er en situation, hvor Jakob Ellemann-Jensen er sårbar, hvor Kristian Jensen så udstiller ham yderligere. Og det bør Kristian Jensen vide. Derfor kommer der en reaktion, der er ren afstraffelse. Reaktionen er markant og hård,« siger Jarl Cordua.

Efter en periode, hvor Jakob Ellemann-Jensens autoritet har været udfordret, viser denne episode en klar linje fra formanden.

»Her har vi faktisk et eksempel på, at Jakob Ellemann-Jensen træder i karakter som politisk leder. Han viser, at han er chefen og bestemmer, og at han ikke gider finde sig i, at en tidligere næstformand blander sig i Venstres strategi og udstiller ham som formand,« siger Jarl Cordua.

Jarl Cordua betragter formandens reaktion som en klar linje for, hvad formanden vil finde sig i fra folketingsgruppen.

»Den grænse vil blive studeret af gruppefællerne,« siger han.

Særligt efter Kristian Jensen i sommer tog afstand fra Lars Løkke Rasmussens samarbejdsdrømme med Socialdemokratiet, er han blevet kritiseret for at mangle politisk boldøje. Kristian Jensens seneste soloudmelding understøtter det billede, siger Jarl Cordua. Han mener, at Kristian Jensens udmelding og den efterfølgende straf-forestilling samlet set har skadet partiet.

»Og det har nok også skadet Jakob Ellemann-Jensen. Men hans autoritet kan man pludselig få øje på efter afstraffelsesaktionen af Kristian Jensen.«