Det kan meget vel vise sig på onsdag, at vælgerne straffer SF for at Karsten Hønge droppede sit mandat til Europaparlamentet for i stedet at satse på Folketinget.

For det er ikke alene hans personlige kandidatur, der står for skud, når vælgerne skal sætte kryds Grundlovsdag, vurderer Altingets politiske kommentator, Erik Holstein.

»Enhver kan jo se, at det er en dum og skadelig sag for SF,« siger han.

Selvom det er fem dage siden, at Karsten Hønge sagde nej til sit nyvundne mandat til EU-parlamentet, er sagen ikke gået væk.

Fredag er det kommet frem, at det i SF’s egne ‘love’ står, at ‘hvis et medlem af Folketinget indvælges i Europaparlamentet, skal vedkommende udtræde af Folketinget.’

Og det gavner bestemt ikke partiet, vurderer Holstein. Samtidig skal man ikke forvente deciderede tæsk fra vælgerne.

»Spørgsmålet er, hvor skadelig sagen er, når det kommer til stykket.«

»Der vil være en del vælgere, der vil sige, at ‘ja, det er en dum sag’ men samtidig ræsonnere sig frem til, at det er bedst for partiet at have Karsten Hønge i Folketinget,« siger han og fortsætter:

»Der er jo ikke tale om en ‘pamper-sag,’ hvor en eller anden har raget til sig for egen vindings skyld.«

Set i bagklogskabens lys, burde Karsten Hønge for længst have trukket sit kandidatur til EU-parlamentet, lyder det fra Erik Holstein.

Ikke mindst set i lyset af, at partiets spidskandidat, Margrethe Auken, alene trak 199.522 stemmer.

Hønges rolle som ‘hjælperytter’ viste sig overflødig.

»Partiet har lavet et enormt fejlsats. Men man skal huske på, at i den situation, hvor de opstiller Karsten Hønge, der ligger SF rimelig dårligt i meningsmålingerne. Og partiet har lige fundet ud af, at de får konkurrence fra Enhedslisten, der også stiller op.«

»Det tegnede til, at det kunne blive svært at holde det ene mandat, så det virkede logisk på det tidspunkt, at have Hønge opstillet.«

Ifølge Erik Holstein burde partiet nu klart kommunikere til vælgerne, at årsagen til at Karsten Hønge bliver i Danmark er, at det er i SF’s og dermed SF’s vælgeres interesse.

»Partiet burde bare sige, at der er mere brug for ham herhjemme. Det er tydeligvis partiets interesse. Man er jo kommet i en situation, hvor det ser ud til, at der kommer en større folketingsgruppe, så meget desto mere nødvendigt er det at have nogen med tilstrækkelig erfaring,« siger Erik Holstein.