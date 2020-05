Dansk Folkeparti er for tiden i en historisk krise. Senest har to medlemmer fra byrådet i Vordingborg meldt sig ud af partiet med begrundelsen, at det er en 'dødssejler'.

Spørger man en politisk kommentator, så er DF i dyb krise. Og partiets storhedstid ligger bag dem.

Sådan lyder analysen fra Jarl Cordua, der har fulgt dansk politik i mange år og blandt andet været vidne til partiets valg i 2015, hvor de fik 21,1 procent af stemmerne.

Nu står partiet til omkring syv procent.

»Det er et typisk tegn for et parti i krise, at dem, der sidder på de yderste pladser, ser deres snit til at skride, når det går dårligt. Nu må vi se, om det udvikler sig og bliver en sneboldeffekt, eller det er en enlig svale. Men uanset gør det utroligt ondt på Dansk Folkeparti,« siger Jarl Cordua.

Han slår fast, at der sagtens kan være andre ting end partiets aktuelle nedtur, som får de to byrådsmedlemmer fra Vordingborg Kommune til at melde sig ud af partiet og ind i Nye Borgerlige.

Men uanset hvad ser det ikke gode nyheder.

»For Dansk Folkeparti ser det bare rigtig skidt ud. Og det passer ind i krisefortællingen. Samtidig står der for første gang i DF's levetid et parti klar på den yderste højrefløj, som er parat til at modtage både medlemmer, folkevalgte og vælgere. Der har ikke tidligere været et alternativ,« siger Jarl Cordua med henvisning til Nye Borgerlige.

Han ser dog ikke umiddelbart optræk til det store interne oprør og opgør om formandsposten. Men Kristian Thulesen Dahls stol er ikke så sikker, som før.

»Kristian Thulesen Dahl har efterhånden et slidt brand. Og det her øger bare presset på ham. Samtidig er det et parti, der stort set ikke har ændret holdning eller ledelse i 25 år,« siger den politiske kommentator.

Hvad ser du som DF's vej ud af den her krise?

»Jeg ved faktisk ikke, hvad de skal gøre. I mange år har de ment noget markant. Men nu er deres udlændingepolitik overtaget af mere mainstream partier. Tidligere kunne de ty til at blive mere skingre, men det virker det ikke til, folk gider have mere. Min klare analyse er, at Dansk Folkepartis storhedstid ligger bag dem.«