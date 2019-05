Den mangeårige veteran i KristenDemokraterne Stig Grenov overgiver formandsposten til partiets unge stjerne.

I en måned - og dermed under hele valgkampen - vil Isabella Arendt tiltræde formandsjobbet og de landsdækkende debatter. Det skyldes, at Stig Grenov tager orlov på grund et 'meget stort arbejdspres', som har givet stresssymptomer.

Spørger man politisk kommentator Jarl Cordua, er det selvfølgelig uheldigt, men timingen er også påfaldende og belejlig, forklarer han.

»Men vi bliver nødt til at tage det for pålydende og forvente, at et godt kristens menneske siger sandheden.«

At udmeldingen ifølge Jarl Cordua virker 'belejlig' skyldes, at Stig Grenov for knap en uge siden ville have partiets spidskandidat i Vestjylland, Kristian Andersen, til at stille op til partilederrunderne på tv. Det blev dog afvist af DR og TV 2.

Efterfølgende måtte formanden trække sig fra den første partilederdebat på grund af et ildebefindende, hvor Isabella Arendt - dengang næstformand og nu midlertidig formand - med stor succes overtog debatterne.

»Nu er problemet med debatterne løst - dog på en trist baggrund. Man kan på den anden side indvende, at Stig Grenov nok har vidst, at valget ville komme her til foråret, så hans disponerering af at være frisk og klar får ikke topkarakterer. Det havde nok været bedst for partiet, at han var kommet frem til den konklusion lidt før.«

»Skeptikere vil derfor se det som en manøvre for at få Isabella Arendt i front.«

KristenDemokraterne får nu frontfigur, som de ifølge Cordua måske allerede har analyseret sig frem til som den bedste under valgkampen. Medierne har allerede døbt hende som 'Vikaren fra himlen' og partiets 'Valg-babe'.

Den politiske kommentator mener dog ikke, at det i sidste ende vil få den store betydning for KristenDemokraterne. I sidste ende - uanset fronfigur - handler det om deres politik, som forbliver den samme.

Selvom det ikke er første gang, at en politiker er gået ned med stress - eksempelvis Pernille Rosenkrantz-Theil - så er det ifølge Jarl Cordua »enestående at gå ned med stress i en valgkamp.«

KristenDemokraterne holder pressemøde klokken 10.00, som du kan følge i B.T.s livedækning.