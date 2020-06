Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen har torsdag trukket sig fra den centrale post i partiet, gruppeformandsposten.

Han forklarer selv, at det er for at fokusere på arbejdet som formand. Og det er der bestemt også behov for. For ellers er chancen for at vælte Mette Frederiksen af pinden som statsminister ikke stor.

Det mener politisk kommentator hos Altinget, Erik Holstein.

»Det er blevet mere og mere tydeligt, at hvis det fortsætter som i øjeblikket, så er der ikke noget alternativ til Mette Frederiksen ved næste valg. Så set fra Venstres bord, skal der ske noget,« siger han.

Gruppesekretær i Venstre, Erling Bonnesen fortæller, at Jakob Ellemann-Jensen gav folketingsgruppen sin melding torsdag formiddag på gruppemødet.

»Det er hans egen beslutning, som han har truffet for at kunne koncentrere og fokusere kræfterne på arbejdet som formand,« siger han.

Og det er en god ide, vurderer Erik Holstein.

»Han skal fokusere på at være bedre som formand, og han skal vokse med opgaven,« siger Erik Holstein og fortsætter:

»Det er ikke gået super godt for ham som leder. Han har ikke vist sig som en stærk leder for blå blok, og han har ikke udfordret Mette Frederiksen i duellerne.«

»Han har ikke rigtigt kunne finde ud af at være statsministerkandidat og samtidig bevare den flabede kraft, han havde som politisk ordfører.«

»Han har været for tilbagetrukket i en række debatter i stedet for at hamre igennem med klare budskaber.«

Ifølge Erik Holstein er der intet, der tyder på, at han internt i Venstre er blevet tvunget væk som gruppeformand. Kritikken af ham er primært kommet fra den øvrige del af blå blok, som ‘ikke har været udpræget glad for ham,’ lyder det.

Og det er Jakob Ellemann-Jensen bevidst om, lyder det fra den politiske kommentator.

»Der må ligge en erkendelse hos Jakob Ellemann-Jensen af, at det ikke kører så godt, som det skal,« siger Erik Holstein.

Jakob Ellemann-Jensen siger selv følgende til Ritzau om sin beslutning:

»Da jeg satte mig på gruppeformandsposten, var det for, som ny formand, også at sætte mit præg på folketingsgruppen, og for at få noget ro og noget samling i gruppen. Det har vi nu fået. Så min opgave der er udført.«