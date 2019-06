Der er ikke fundet en plads til Morten Messerschmidt i den nye bestyrelse, som Dansk Folkeparti netop har nedsat efter det katastrofale folketingsvalg.

Og dét kan man tolke på to forskellige måder.

Det forklarer den politiske kommentator Jarl Cordua til B.T.

»Kristian Thulesen Dahl (formanden for Dansk Folkeparti, red.) er jo ikke født i går. Måske ser han Messerschmidt som en trussel på sigt. Han har nok aldrig nogensinde følt sig truet før, men hvis han skulle føle sig en lillebitte smule truet, så er det tidspunkt nok nu, hvor han jo har lidt et nederlag i valget,« fortæller Cordua og fortsætter:

Morten Messerschmidt under valgfesten hos DF i sidste uge. Foto: Henning Bagger Vis mere Morten Messerschmidt under valgfesten hos DF i sidste uge. Foto: Henning Bagger

»Vi taler om en mand, der sammen med Peter Skaarup (DF) er en mastermind i at spille den her slags magtspil, så de vil lige sikre, at det er dem, der styrer det.«

Det er onsdag kommet frem, at Dansk Folkeparti har nedsat en ny bestyrelse for sin folketingsgruppe efter folketingsvalget, hvor partiet fik en vælgerlussing og blev mere end halveret.

Partifomanden er fortsat Kristian Thulesen Dahl, mens gruppeformanden er Peter Skaarup. Søren Espersen er næstformand, og derudover er der fundet pladser til Rene Christensen og Marie Krarup i bestyrelsen.

Men der er altså ikke fundet plads til profilen Morten Messerschimdt, der er vendt tilbage til Folketinget efter at have siddet i Europaparlamentet.

Netop hans tid i Europaparlamentet - og i særlig grad Meld og Feld-sagen om det mulige misbrug af EU-midler - kan være en anden årsag til det, forklarer Jarl Cordua.

»Man kan se det som et værn mod, hvad der eventuelt måtte falde ud af skabene, den dag Olaf (EU’s antisvindelenhed, red.) endelig rasler med en rapport,« siger han og tilføjer:

»Så kan man sige, at: 'Det var Messerschmidt, han har ikke været en del af partiets ledelse', hvis der skulle komme noget der. Så har man beskyttet partiet, så godt man nu kan. Så man kan tolke det på to måder.«

Som den nye bestyrelse i Dansk Folkeparti ser ud nu, består den af Kristian Thulesen Dahl og fire loyale støtter.

»Han har stillet kortene op på en måde, så det ser svært ud med spekulationer om paladsrevolution,« forklarer Jarl Cordua, der ikke mener, det er særligt overraskende, at Messerschmidt ikke har fået en plads i bestyrelsen.

Hvad hans rolle bliver i partiet, det må tiden vise:

»Han (Messerschmidt, red.) har tidligere vist, at man kan give ham et hvilket som helst tungt område, og så kan han sætte sig ind i det på fem miniutter og finde alle svaghederne,« fortæller den politiske kommentator og slutter:

»Han er en meget godt begavet politiker - alle hans fejl og hele hans baggrund til trods. Der er ikke ret mange i hans gruppe, der kan det, han kan.«