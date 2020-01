Venstrefløjen i Folketinget var rødglødende.

Hos Enhedslisten brugte man ord som 'skuffet' og 'overrasket', mens Socialdemokraterne tog termer som 'skuffende' og uforståeligt' i brug. Alt sammen om samarbejdspartnerne Radikale Venstre.

Der er tale om en dramatisk udvikling, hvis man spørger den politiske kommentator Jarl Cordua.

»Det er helt tydeligt, at Radikale har ventet på en mulighed til at gå til de blå og sætte en S-minister til vægs. Det er meget dramatisk.«

Det siger Jarl Cordua til B.T.

Regeringens støtteparti besluttede onsdag, at man ikke ville gå videre i forhandlingerne med S, SF og Ø, når det kommer til at stække boligspekulanter som Blackstone.

Regeringen havde blandt andet ønsket at fastfryse lejepriser på boliger i syv år efter en overtagelse af en ejendom.

Men det ser nu ud til at falde til jorden.

Rød blok, da man var nået til enighed om det fælles forståelsespapir sidste år. Nu er hvedebrødsdagene ovre for Mette Frederiksen, mener politisk kommentator. Foto: Mads Claus Rasmussen

Netop kampen mod udenlandske boligspekulanter som Blackstone var ellers en central del af det forståelsespapir, som Socialdemokratiet med Radikale og de øvrige støttepartier brugte som regeringens grundlag ved dannelsen sidste år.

Ifølge den Jarl Cordua har Radikale Venstre onsdag sendt en klar besked til Mette Frederiksen og co.

»Det er et klart signal fra de Radikale om, at sådan noget her kan ske, når man ikke tager os med i regering - så kan vi gå til de blå. Det er en ydmygelse af Mette Frederiksen, Martin Rossen boligminister Kaare Dybvad og resten af Socialdemokratiet,« uddyber Jarl Cordua.

I stedet for en aftale med Regeringen, som Radikale er støtteparti for, afsøger partiet nu en mulig aftale med blå blok.

Og det var tydeligt skuffede partier på venstrefløjen.

Eksempelvis skrev SF's boligordfører Kirsten Normann Andersen, at hun mente, Radikale holdt hånden under 'kapitalinteresser' samtidig med, at hun er skuffet over, at partiet ikke overholdt det fortsåelsespapir, regeringen bygger på.

'Der lå en klar og fornuftig aftale, som alle parter var enige om var en klar forbedring. Det var også en del af forståelsespapiret. Alligevel mener De Radikale altså ikke, at de er bundet på at levere på løfterne,' skrev hun til Ritzau.

De mange vrede kommentarer fra venstrefløjen har Jarl Cordua også bidt mærke i.

»SF og Enhedslisten er gået helt amok. Men vi afventer fortsat Socialdemokratiet. Hvordan vil Mette Frederiksen reagere? Vil hun gå i rette med Morten Østergaard? Det kan jo ende med at blive et stort nederlag for hende, hvis hun skruer helt op for kritikken af Radikale.«

»Det er den magtdemonstration, Radikale har ventet på. Og det er helt tydeligt, at Mette Frederiksens hvedebrødsdage endegyldigt er ovre,« siger han.

Nu er bolden hos blå blok, som sammen med Radikale ønsker en aftale, der ikke forringer værdien af danske boliger, og som samtidig skal skåne andelsboligejere.

'Et sådant indgreb mener vi, det er realistisk at nå til enighed om, og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige fortsætter derfor forhandlingerne i eftermiddag klokken 16 på Christiansborg, hvor alle partier, der ønsker at tage ansvar for boligområdet, er inviteret og velkomne,' skriver partierne i en fælles pressemeddelelse.