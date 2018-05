Den politiske kommentator Søs Marie Serup ser klart to kandidater til at afløse de netop afgåede ministre, Søren Pind og Esben Lunde Larsen.

»Det er lidt tidligt at spå om, men én, der har været på spring længe, har været Jakob Ellemann Jensen. Så er det spørgsmålet, om man kan undvære ham som politisk ordfører. Men der er mange, der mener, at det er hans tur, og det vil være synd at forbigå ham,« siger Søs Marie Serup om den nye potentielle uddannelses- og forskningsminister.

Søs Marie Serup nævner samtidig en oplagt afløser for den afgående Miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen:

»Til Esben Lundes post kunne det være Eva Kjær Hansen. Hun har siddet der før, så hun vil hurtigt kunne passe ind, og det vil klæde Venstre med flere kvinder,« siger hun.

Tirsdag aften meddelte både uddannelses- og forskningsminister Søren Pind og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, at de træder tilbage som ministre. Søren Pind stopper helt i dansk politik, mens Esben Lunde Larsen fortsætter i folketinget.

Timingen kommer ikke bag på Søs Marie Serup:

»Der har været optræk i et stykke tid, og så har statsministeren tænkt, at det er nu, det skal eksekveres. Regeringen har ikke de store udspil på banen lige nu, så det er godt tidspunkt at få nye folk ind, der kan nå at arbejde med stoffet,« siger hun.

Stort tab

Søs Marie Serup erkender, at det bliver et stort tab for Venstre at miste Søren Pind, der har arbejdet i dansk politik i 30 år.

»Søren Pind er en stort tab. Han er en kriger, som man nu mister, og han var repræsentant for det 'kloge Venstre'. Det intellektuelle. Det bliver en tetris-brik, der kommer til at mangle. I de perioder han har været minister, har han været en gevinst for Lars Løkke og Venstre,« siger hun.

Selvom Esben Lunde Larsen har været rodet ind i flere møgsager for partiet Venstre, tror Søs Marie Serup ikke, at Venstre er glade for at miste ham.

»Esben Lunde Larsen har haft sine problemer, men i Venstre-regi har man set i lyset i ham og tænkt, at han tilføjede noget profil a la Bertel Haarder. Jeg tror, ikke Venstre er lettet over at slippe af med ham,« siger hun.

Den politiske kommentator Jarl Cordua mener, at Esben Lunde Larsens upopularitet har kostet ham posten.

»Hvis de skal vinde et valg, så bliver de nødt til at skifte ham ud. Han ryger, fordi han er upopulær, tror jeg. Måske han også selv kan se, at han er belastning,« siger han og tilføjer om Søren Pind:

»Det har nok været ventet, at Søren Pind ville ud af politik, og at han ville trække sig. Det stod jo klart i forbindelse med den jobsøgningsproces hos Det Kongelige Teater. Derfor er det min analyse, man har ventet til den rigtige lejlighed,« siger Jarl Cordua og tilføjer:

»Og det har så været, når overenskomstforhandlingerne har været faldet på plads.«

Navne bliver afsløret i morgen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har oplyst, at han går til Dronningen i morgen for at foretage justeringer i regeringens sammensætning.