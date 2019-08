Det ene angreb efter det andet har ramt Kristian Jensen (V) de seneste dage. Afsenderen har i langt de fleste tilfælde heddet Claus Hjort Frederiksen.

Det har skabt stor usikkerhed om, hvor Venstre står. Men det er banket på plads nu, mener kommentator Erik Holstein.

»Claus Hjort har opnået det, han ønskede, som var at stække Kristian Jensen. Han har bragt ham i en position, hvor Kristian Jensen ikke længere kan anfægte Løkkes position. Og det var det, Claus Hjort har arbejdet på,« siger Erik Holstein.

»Claus Hjort er tilfreds nu, og derfor behøver Kristian Jensen ikke at gå, som Claus Hjort ellers tidligere havde meldt ud,« uddyber Holstein.

I et opslag på Facebook tidligere på formiddagen torsdag skrev Claus Hjort Frederiksen, at man efter møder internt i Venstre er kommet frem til, at næstformand, Kristian Jensen, svarer til formand, Lars Løkke Rasmussen.

Dermed er der gjort op med det delte formandskab. Og på den baggrund ønskede Claus Hjort Frederiksen ikke længere en udskiftning af Kristian Jensen i partitoppen, som det var tilfældet, efter Kristian Jensen i Berlingske havde meldt ud, at Venstre burde gå bort fra ønsket om en regering over midten med Socialdemokratiet.

Ikke længe efter Claus Hjorts udmelding på Facebook gik Kristian Jensen selv på Twitter. Her skrev han, at der var blevet 'luftet ud' efter møder internt i partiet.

Samtidig slog han fast, at der er 'skabt klarhed og opbakning til formand og næstformand'.

»Det er virkelig en pæn måde at sige det på. De har jo været ved at rive hovederne af hinanden,« siger Erik Holstein.

»Det er et klart forsøg på at lægge låg på det kaos, der har været i Venstre det seneste stykke tid. Der har været kaos, og det har været ude af kontrol. Flere internt i Venstre bakkede Claus Hjorts umiddelbare kritik af Kristian Jensen op. Men da han fortsatte, blev det meget voldsomt for mange. Og det kunne ikke fortsætte,« uddyber han.

Nu står den ifølge Erik Holstein på det lange arbejde med at få samlet Venstre og ikke mindst forsøge at samle en slags opposition - ikke mindst efter hård kritik fra både Konservative og Dansk Folkeparti.

»Der er lang vej tilbage til et borgerligt samarbejde. Ekstremt langt,« siger Erik Holstein.