Der er opbrud i Alternativets bagland, og det kan få alvorlige konsekvenser for partiets image.

Sådan lyder konklusionen fra den politiske kommentator Jarl Cordua i kølvandet på, at endnu en uheldig sag har ramt Alternativet.

Fredag forlod to nøglepersoner i partiets hovedbestyrelse deres poster i protest mod en intern kultur i partiet, der ifølge dem indebærer, at medlemmer og frivillige bliver hængt ud.

»Jeg kan ikke mindes et parti - Fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti - der hele tiden har uro i baglandet på denne måde. Alternativet er et parti, der hævder at være mere rummelig end andre. Sødere end alle andre. Venligere eller alle andre, og så opstår de her situationer, hvordan hænger det sammen?« siger Jarl Corudua til B.T.

OVERBLIK: Her er Alternativets møgsager * I januar i år stod den 22-årige Mathilde Boesen frem i Jyllands-Posten og fortalte om en sag, hvor hun i 2015 havde følt sig seksuelt krænket af en ældre medarbejder i partiet. Herefter fulgte et forløb, hvor den anklagede medarbejder blev fyret, men pludselig genansat. Boesen sagde til Jyllands-Posten, at selve håndteringen "føltes som endnu et svigt". * I oktober sidste år erkendte partiets daværende politiske ordfører, Carolina Magdalene Maier, at hun ikke havde været et godt eksempel. Hun havde nemlig været på for mange flyrejser, især i privat regi, bekendtgjorde hun i et facebookopslag, efter at bloggen Free Speech Blog havde skrevet om hendes rejseaktivitet. * Ved kommunalvalget i 2017 fik Alternativet to borgmesterposter, blandt andet posten som kultur- og fritidsborgmester i København. Men Niko Grünfeld fik under ét år på den post, idet han gik af, efter at han var blevet kritiseret for at give urigtige oplysninger på sit cv og købe dyre møbler til sit borgmesterkontor. * Op til kommunalvalget i 2017 kunne Jyllands-Posten fortælle, at partiet var i færd med at undersøge flere sager om seksuelle krænkelser. Én af dem var sagen om Mathilde Boesen. En anden handlede om, at en chef i partiet havde opfordret de ansatte til at sende billeder af deres lem i slap tilstand. Billederne skulle bruges til en collage. Idéen blev aldrig ført ud i livet. * Alternativet konkluderede efterfølgende selv, at partiet havde haft en festkultur. Men nogen krænkelseskultur var der ikke tale om.

Det var Alternativets næstforperson, Vilhelm Stamp Nordahl Møller og Theis Krarup Hansen, et andet ledende medlem af Alternativet, der fredag meddelte deres exit fra partiet.

'Efter at have indtrådt i 'partiledelsen' har jeg været vidne til flere begivenheder, som gør, at jeg ikke længere kan støtte op om den politiske ledelse i Alternativet – og jeg kan derpå konkludere, at det ikke er muligt for mig at leve op til ansvaret som næstforperson for hovedbestyrelsen,' skrev Theis Krarup Hansen på Facebook.

Både ham og Vilhelm Stamp Nordahl Møller hævder at have beviser på at sådanne begivenheder har fundet sted, men ønsker hverken at dele dem eller komme med konkrete eksempler.

»Ingen ved præcis, hvad problemet er, men det tyder på, at de her mennesker har haft svært ved at imødekomme den politiske kultur i partiet. Uffe Elbæk har jo ikke ry for at være den allermest bryske person, men det tyder på, at der har været en politisk kultur, hvor man er blevet talt hårdt til,« siger Jarl Corudua.

To tidligere partimedlemmer angriber Alternativets formand Uffe Elbæk for blandt andet at hænge frivillige ud. Foto: Celina Dahl

Den politiske kommentator understreger, at det som sådan ikke er unormalt, at tonen er hård i politik.

Ifølge ham tyder det dog på, at der er et sammenfald mellem, hvad partimedlemmerne forventer af Alternativet, og hvad de oplever i praksis.

»De (Alternativet, Red.) hævder at være et alternativt parti, men det tyder på, at de har samme magtstruktur, som vi kender fra de fleste andre partier,« siger Jarl Cordua.

»Set udefra kommer Alternativet i højere og højere grad til at ligne de andre partier, og hvad er ideen så med at kalde sig selv et alternativ?«