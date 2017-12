Aldrig har danskere ventet kortere tid på psykiatrihjælp. Næste skridt er fokus på kvalitet, mener regioner.

København. Unge med alvorlige problemer med angst eller voksne, der ser sort på livet, har den korteste ventetid, før de møder en psykiater eller en anden fagperson i psykiatrien.

Mens børn og unge i september 2008 ventede 80 dage på første kontakt i psykiatrien, gik der i september i år 21 dage. Voksne havde i september 2008 34 dages ventetid mod 18 dage i år.

Det viser de seneste tal fra Landspatientregisteret, skriver Politiken lørdag.

Ifølge Charlotte Fischer (R), formand for Psykiatriudvalget i Danske Regioner, er ventelisterne nedbragt efter et årelangt massivt politisk fokus, udredningsgaranti, flere ressourcer til ambulant psykiatrisk behandling samt pakkeforløb, hvor både udredning og behandling er tilrettelagt på forhånd.

- Det betyder meget at komme til hurtigt, når man døjer med en psykisk sygdom. Hurtig hjælp har betydning for, om eksempelvis et ungt menneske lander på benene igen, siger hun til Politiken.

- Men vi er også meget opmærksomme på balancepunktet, så ensidigt fokus på tempo ikke sker på bekostning af kvalitet. Nu hvor ventelisterne er så lave, er næste indsatsområde kvaliteten i psykiatrien, tilføjer hun.

Daværende sundhedsminister Astrid Krag (SF) indførte i 2013 en udredningsret på det psykiatriske område. I første omgang skulle det inden for 60 dage afklares, hvad borgeren fejler, hvis det var lægefagligt muligt.

Siden 1. september 2015 har tidsfristen været 30 dage. Omkring ni ud af ti, både børn og voksne, bliver i dag udredt inden for tidsfristen. Undtagen i hovedstaden, hvor børne- og ungepsykiatrien er presset.

Når syge danskere langt hurtigere kommer til første samtale i psykiatrien, har frygten været, at patienterne så venter længere på den anden samtale.

Ifølge psykiaterne var det oftere tilfældet for nogle år siden end i dag, hvor der er regler for ventetid til anden samtale.

Syv ud af ti børn og voksne venter mindre end en måned på anden samtale. Alligevel må én ud af ti voksne og tæt på to ud af ti børn og unge dog vente mere end to måneder på anden samtale.

/ritzau/