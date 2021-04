Udendørsservering bør kunne åbne 21. april uden krav om coronapas, mener flertal på Christiansborg.

Oppositionen, Enhedslisten og De Radikale mener alligevel ikke, at der er fornuft i at indføre krav om, at kunder skal vise et gyldigt coronapas ved udendørs serveringer.

Det oplyser partierne til DR.

Det er ellers en del af aftalen om rammerne for en genåbning af Danmark fra 22. marts. Her blev skrevet ind, at der kunne åbnes for udendørsservering fra 21. april, hvis kunderne kunne fremvise et gyldigt coronapas.

Et gyldigt coronapas kan opnås på tre måder: En negativ coronatest, der er højest 72 timer gammel, en overstået infektion eller en fuldført vaccination.

Men selv om det indgik i aftalen, er hverken Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance, De Radikale eller Enhedslisten store tilhængere af kravet.

- Der er jo ingen grund til at have regler, der ikke har nogen effekt. De restriktioner, vi har, skal vi kun have, fordi de har en smittedæmpende effekt, siger Enhedslistens coronaordfører, Peder Hvelplund, til DR.

- Det har jeg rigtigt svært ved at se, at et coronapas i forbindelse med udendørsservering skulle have.

De Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgren, supplerer, at det efter hans opfattelse sætter restaurationerne i et dilemma.

- Problemet med coronapasset i denne situation er, at det pludselig lægger en masse krav over på eksempelvis restaurationsbranchen, som egentlig ikke har lyst til at bede folk om at vise deres sundhedsdata, siger han til DR.

DR har talt med en række restauratører, der ikke planlægger at starte med udendørsservering fra 21. april. Her fremhæves vejret som den store joker - men der peges også på, at kravet om coronapas sætter personalet i en uvant situation.

- Vores personale er ikke et vagtselskab. De skal bare servere fadøl, siger Britt Vorre fra Aarhus Street Food til DR.

/ritzau/