Fra Folketingets talerstol har et flertal i Folketinget udtalt støtte til den hastelov, der skal bremse virus.

Under førstebehandlingen af den hastelov, som regeringen torsdag har fremlagt for i højere grad at kunne bremse effekterne af coronavirus, har et flertal i Folketinget udtrykt sin støtte til den.

Det står klart, efter at flere ordførere er kommet med deres udtalelser i debatten om loven, der kaldes både vidtrækkende og ekstraordinær.

Det gør den, da den vil give sundhedsministeren store beføjelser til at gribe ind i den personlige frihed og forsamlingsfriheden.

- Vi kommer bedst igennem dette her, når vi står sammen. De næste uger skal vi vise, hvad Danmark er, når Danmark er bedst.

- Flere af tiltagene er ekstraordinære, men situationen er også ekstraordinær, sagde Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, som den første fra talerstolen.

Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, udtrykte sin støtte til loven, men understregede også, at det er afgørende, at loven har en udløbsdato, da den giver regeringen stor magt.

- Dette her lovforslag er, når man dykker ned i det, meget, meget vidtgående.

- Danmark står i alvorlig og ekstraordinær situation. Virussen har spredt sig med voldsom hast. Der påhviler derfor et enormt ansvar på dette folketing for at tage situationen meget, meget alvorligt, sagde han og fortsatte:

- Venstre er enige i, at den nuværende lovgivning på en række områder ikke er tilstrækkelig. Det skal vi selvfølgeligt sikre, at den er.

Lovforslaget, der er et hastelovforslag, har en automatisk udløbsdato 1. marts 2021. Lovforslaget sendes ikke i høring, så eksperter og organisationer kan komme med input, da det er en hastelov grundet den presserende situationen.

Hos Dansk Folkeparti blev alvoren og de ekstraordinære beføjelser, loven giver regeringen, også påtalt.

- Det har været skræmmende at se Italiens sundhedsvæsen tvunget i knæ.

- Dansk Folkeparti har i de seneste uger bedt om, at myndigheder kunne tilbageholde rejsende og sende folk i karantæne. Også med tvang. Derfor støtter vi i dag den hastelov, der bliver behandlet, sagde sundhedsordfører Liselott Blixt.

Dansk Folkeparti har dog en enkelt anke. Loven lader myndighederne afvise asylansøgere, hvis de ikke vil klargøre deres rejsemønster eller lade sig isolere.

Dansk Folkeparti ønsker, at alle asylansøgere skal afvises pure.

