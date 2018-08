En Kattegatforbindelse vil være god, mener regeringen og S. Men processen er sidstnævnte ikke tilfreds med.

København. Socialdemokratiet ser positivt på, at regeringen vil sætte 60 millioner kroner af til en forundersøgelse af mulighederne for en fast forbindelse over Kattegat.

Det siger transportordfører Rasmus Prehn (S), som torsdag har kaldt finansminister Kristian Jensen (V) og transportminister Ole Birk Olesen (LA) i samråd om en Kattegatforbindelse.

På samrådet afviser Ole Birk Olesen, at han tidligere i år forhastede beregninger igennem i forhold til finansieringen af en bro. Det mener Socialdemokratiet ellers, at han gjorde.

De 60 millioner kroner til en forundersøgelse er en del af regeringens finanslovsudspil.

Forundersøgelsen er en forudsætning for, at politikerne kan træffe en endelig beslutning om at bygge en fast forbindelse over Kattegat. Og om det skal være en bro til både biler og tog eller kun til biler.

- Vi noterer os med stor tilfredshed, at I har valgt at tage jernbanen med som en mulighed, der skal undersøges. Det er positivt, siger Prehn.

Ifølge transportministeren afventer man en screening med nye beregninger på, om en bro eller tunnel kan finansieres af brugerne. Svaret kommer medio oktober, siger Ole Birk Olesen.

Tidligere i år fremlagde Ole Birk Olesen en beregning, som viste, at en ren bilbro kan laves for 58 milliarder kroner - finansieret af brugerne.

En forbindelse til både biler og tog vil komme til at koste 124 milliarder kroner og vil kræve et statstilskud på 42 milliarder kroner.

Derfor kaldte transportministeren en bilbro "meget realistisk", mens det modsatte blev sagt om en bil- og togbro.

Ole Birk Olesen afviser at have forhastet noget som helst i processen hidtil.

- Beregningerne er baseret på et overordnet skøn, der er behæftet med usikkerhed.

- Men når det er sagt, mener jeg, at beregningerne udgør et fornuftigt grundlag for at igangsætte en ny strategisk analyse, hvilket der arbejdes på lige nu.

- Beregningerne var de første, som viste, at en Kattegatforbindelse kunne være selvfinansieret. Det er en god indikation for, at projektet kan realiseres, siger transportministeren.

Han kalder det fortsat mest realistisk at lave en ren bilbro. Ole Birk Olesen tilføjer, at han aldrig har lagt skjul på, at han bad om nogle hurtige beregninger for at finde ud af, om det eksempelvis var realistisk med en ren vejforbindelse over Kattegat.

/ritzau/