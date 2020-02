Der er lagt i ovnen til et flertal for regeringens forslag om at tvinge boligkøbere til at udskifte ældre brændeovne.

Over for Avisen Danmark meddeler SF, Enhedslisten og Radikale Venstre, at de er klar til at støtte forslaget.

Dermed ser det ud til, at miljøminister Lea Wermelin (S) får held til at skrotte 55.000 brændeovne i løbet af 10 år, som hun bebudede i sidste uge.

Det nye lovforslag blev sendt i høring i sidste uge og betyder helt konkret - såfremt det bliver vedtaget - at du fremover, når du køber et nyt hus med en brændeovn fra før 2003, har 12 måneder til enten at skrotte den eller skifte den ud.

Over for DR begrundede Lea Wermelin forslaget med, at tusindvis af danskere dør for tidligt på grund af luftforurening. Og her er brændeovne af ældre dato nogle af de store syndere. Samtidig er de skadelige for miljøet.

Med støttepartiernes udmeldinger tirsdag tegner der sig nu et politisk flertal for miljøministerens forslag.

»Vi synes grundlæggende, det er et fornuftigt forslag. Det er helt afgørende, at vi får gjort noget ved partikelforureningen, som vi ved har store sundhedsmæssige konsekvenser, og også er problematisk i forhold til klimaforandringer,« siger Peder Hvelplund, der er sundhedsordfører for Enhedslisten.

Peder Hvelplund ser dog gerne, at fremtidige boligkøbere i stedet for at få mulighed for at udskifte til en ny eller nyere brændeovn i stedet helt tvinges til at skrotte den.

Så radikal en ordning er Radikale Venstre også brændt varm på.

I et skrifteligt svar til avisen skriver Zenia Stampe, at de som udgangspunkt støtter det socialdemokratiske forslag. Men Zenia Stampe er samtidig i tvivl om, det er 'ambitiøst nok til reelt at løse problemet'.

SF og Enhedslisten har tidligere bevæget sig længere ud på den grønne gren og foreslået helt at forbyde brug af brændeovne i områder med fjernvarme. Det har Radikale Venstre også stillet sig positiv overfor.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, er det planen, at ejerskifteordningen skal træde i kraft i 2021.

Med de nye regler forpligtes boligkøbere til at oplyse, om der står en gammel brændeovn fra før 2003 i den bolig, de har købt, når de underskriver skødet.