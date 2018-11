Flere moskéer er undtaget for regler om åbenhed om donationer fra udlandet. Politisk flertal kræver tiltag.

Godt to år efter den såkaldte forkynderlov mangler et bredt flertal i Folketinget stadig at få besvaret et helt centralt spørgsmål: Hvordan sikres åbenhed om udenlandske donationer til moskéer?

Trods massivt fokus på at bekæmpe radikal islam er en lang række af landets moskéer nemlig stadig uden for myndighedernes rækkevidde.

Det skyldes, at de ikke er blevet anerkendt af staten som trossamfund, og derfor er de ikke underlagt samme restriktioner, som landets øvrige menigheder blev med forkynderloven.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Ifølge Naser Khader, udlændinge- og integrationsordfører samt kirkeordfører for De Konservative, er problemet, at det kun er et mindretal af moskéer, som er anerkendte.

- For eksempel er den store moské på Rovsingsgade (Hamad Bin Khalifa Civilization Center, red.), som har fået millioner fra Qatar, ikke anerkendt, og hvad med Grimhøjmoskéen? Hvem finansierer den? siger Naser Khader til avisen.

Kun lidt over en tredjedel af landets 170 moskéer er anerkendt som trossamfund. I stedet er en række moskéer ejet af fonde, hvilket betyder, at de ikke er underlagt statens kontrolmekanismer.

Det gælder eksempelvis Grimhøjmoskéen i Aarhus, som hører under Fonden for Den Muslimske Sammenslutning.

I moskéen vil man ikke udtale sig om eventuelle udenlandske donationer. I stedet henvises der til fondens regnskaber. Her fremgår det af regnskabet for 2013, at moskéen fik gaver, bidrag og indtægter fra fredagsindsamling til en værdi af 1,3 millioner kroner.

Det fremgår ikke, hvor pengene stammer fra, og de senere år er der ligeledes ikke redegjort for, hvor indtægterne stammer fra.

- Det amerikanske finansministerium har lavet en liste over personer og fonde, som man ikke må modtage penge fra. Måske kan vi bruge den samme model i Danmark, siger Naser Khader til Kristeligt Dagblad.

I Dansk Folkeparti ønsker man helt at forbyde moskéer og andre trossamfund at modtage penge fra udlandet.

Som led i den proces har udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) kaldt udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til forespørgselsdebat om emnet 13. december.

/ritzau/