Den tidligere formand for Folkemødet Michael Valentin forlod posten på grund af sag i Akademikernes A-kasse.

Jann Sjursen bliver ny formand for Folkemødet. Det skriver Bornholms Tidende, efter foreningen bag den politiske festival, der finder sted hvert år i Allinge, mandag har afholdt generalforsamling.

55-årige Jann Sjursen er ligeledes formand for Rådet for Socialt Udsatte. Derudover har han tidligere været formand for Kristeligt Folkeparti, der i dag hedder Kristendemokraterne.

Den nye formand overtager pladsen fra Bornholms borgmester Winni Grosbøll (S), der har været fungerende formand, siden Michael Valentin forlod posten november sidste år. Det skete, efter han blev fyret fra sit job som direktør i Akademikernes A-kasse.

Foreningen har ved mandagens generalforsamlingen taget afsked med bestyrelsesmedlemmet Mikkel Marschall, der har valgt at træde ud af bestyrelsen. Han erstattes af Olav Hesseldahl.

Foruden Jann Sjursen og Olav Hesseldahl består Folkemødets bestyrelse af Winni Grosbøll, Connie Hedegaard, Bruno Månsson og Vibe Klarup.

Folkemødet fandt sted for første gang i 2011. Siden har den hvert år varet fire dage i juni i Allinge på Bornholm.

Festivalen er vokset en del siden. Hvor der dengang var omkring 250 politiske debatter under Folkemødet, var der sidste år cirka 3000 arrangementer.

Derudover er besøgstallet steget fra 10.000 deltagere i 2011 til omkring 113.000 gæster sidste år.

/ritzau/