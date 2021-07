»Det bliver voldsomt svært for ham at komme tilbage i dansk politik.«

Så klar er meldingen fra politisk kommentator Søs Marie Serup om den konservative retsordfører Naser Khader, som lige nu er sygemeldt fra Folketinget.

Fredag morgen kom det frem, at fem kvinder – ifølge DR – fortæller, at Naser Khader har udsat dem for seksuelle krænkelser og grænseoverskridende adfærd.

Og fredag aften kan B.T. og Berlingske fortælle, hvordan en pige med navn Marie i 2014 har haft en krænkende oplevelse med Naser Khader.

Marie troede, at hun skulle tale om sin karriere med folketingsmedlem Naser Khader, da hun i 2014 besøgte ham i hans lejlighed. I stedet blottede han sig for hende og ville have sit lem masseret, fortæller hun. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Marie troede, at hun skulle tale om sin karriere med folketingsmedlem Naser Khader, da hun i 2014 besøgte ham i hans lejlighed. I stedet blottede han sig for hende og ville have sit lem masseret, fortæller hun. Foto: Asger Ladefoged

Marie mødtes med Naser Khader, fordi han skulle give hende rådgivning om hendes karriere. Men det møde tog en noget uventet drejning, da han pludselig ville have massage.

Ifølge Marie lagde Naser Khader sig på ryggen, fjernede håndklæde og blottede sit erigerede lem.

Herefter tog han Maries hånd og førte den ned til sit køn og bad om, at det blev masseret.



»Det første, jeg tænkte, var, at jeg ikke kunne komme ud af lejligheden. Han er en meget stor og stærk mand, og jeg havde ingen idé om, hvad der ville ske, hvis jeg sagde, at jeg ville hjem nu,« siger hun.

Mængden af sager vokser bare Søs Marie Serup, politisk kommentator

Søs Marie Serup mener, at sagerne om seksuelle krænkelser kan betyde enden på Naser Khaders politiske karriere.

Naser Khader sygemeldte sig for stress, da det i april kom frem, at han skulle have intimideret kritikere ved at kontakte deres arbejdsgivere.

Og nu er det så en stribe kvinder, der fortæller om seksuelle krænkelser fra ham.

»Mængden af sager vokser bare, og det er meget svært at se, hvordan han komme tilbage,« siger Søs Marie Serup.

Søren Pape Poulsen er formand for Det Konservative Folkeparti og han reagrer nu på, at endnu en kvinde fortæller om Naser Khaders seksuelle krænkelser. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Søren Pape Poulsen er formand for Det Konservative Folkeparti og han reagrer nu på, at endnu en kvinde fortæller om Naser Khaders seksuelle krænkelser. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

De konservatives formand Søren Pape Poulsen har i dag meldt ud, at partiet tager sagen meget alvorligt.

»Vi ser med stor alvor på sagen, vi vil til bunds i den, og den vil få de nødvendige konsekvenser,« sagde han tidligere fredag.

Naser Khader har selv denne kommentar til B.T. og Berlingske:

»Jeg forholder mig ikke til anonyme anklager og påstande, som jeg ikke kan genkende. Jeg vil stærkt opfordre den anonyme kvinde til at henvende sig til Konservatives whistleblowerordning, så sagen kan blive undersøgt der. Det vil være mest fair for alle parter.«