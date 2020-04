Lars Løkke Rasmussens (V) markante udtalelser om regeringens genåbningsplan i B.T. er med til at udstille Venstres nuværende formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Sådan lyder det fra politisk kommentator og tidligere radiovært Jarl Cordua.

»Det er klart, at når Lars Løkke er så markant i sine udtalelser og agerer en slags enmands-opposition, så udstiller han Jakob Ellemann-Jensen, for hvorfor er han ikke der?« spørger Jarl Cordua retorisk, inden han fortsætter.

»Men man skal huske på, at Jakob Ellemann-Jensen er sat i spidsen, fordi Venstre skal have et godt valg næste gang. Derfor fedtspiller han og lægger sig i slipstrømmen af regeringen. Det vil være for stor en risiko at tage, hvis han meldte for hårdt og kontant ud,« siger Jarl Cordua videre.

Synes du, at Lars Løkke i højere grad fremstår som formand for Venstre end Jakob Ellemann-Jensen for tiden?

Lars Løkke Rasmussen har de seneste uger skrevet en række klummer i B.T., hvor han blandt andet har rost regeringen for dens håndtering af krisen, men også kritiseret planen for en gradvis åbning, som Mette Frederiksen (S) præsenterede i den forgangne uge.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen er vi kommet så flot igennem »corona-krigen«, at genåbningen af det danske samfund bør ske markant hurtigere ved eksempelvis at åbne de små og mellemstore virksomheder i servicebranchen som restauranter, cafeer og frisører.

»Og man har da en pointe, hvis man spørger, hvorfor det er Venstres tidligere formand, der blander sig i debatten, og ikke den nuværende. Men Lars Løkke er en fri fugl og løber ikke nogen risiko, og det ville Jakob Ellemann-Jensen gøre,« siger Jarl Cordua og tilføjer:

»Så det er ikke nogen usædvanlig strategi, at en oppositionsleder er meget forsigtig.«

Noget kunne dog tyde på, at borgfreden på Christiansborg er slut. Hidtil har regeringen haft nogenlunde arbejdsro til at håndtere coronakrisen, men søndag forlod de borgerlige partier i form af Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance forhandlinger med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om en genåbning af sundhedsvæsnet.

Partierne efterlyser en klar plan og håndfast sikkerhed fra regeringen for, hvornår patienterne igen kan få gennemført behandlinger og operationer. De kritiserer samtidig sundhedsministeren for »kun at have lagt nogle overordnede principper for en genåbning af sundhedsvæsenet på forhandlingsbordet«. Det er ikke nok, mener de.

Derfor mener Jarl Cordua også, at vi de kommende dage vil se et større pres på regeringen i forbindelse med den gradvise genåbning.

»Nedlukningen har vist sig mere effektiv, end man turde håbe, og det åbner for, at man kan diskutere, hvor hurtigt vi igen skal åbne for samfundet igen.«