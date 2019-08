Notat viser, at FN-pagt er bindende på EU-landene. DF og Konservative kritiserer eksstatsminister Løkke.

Da daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mod slutningen af sidste år rejste til Marrakesh i Marokko for at tilslutte Danmark til en FN-migrationspagt, skabte det stor debat herhjemme.

Dansk Folkeparti frygtede, at Danmark dermed forpligtede sig til at tage flere hensyn til migranter og ville blive tvunget til at åbne grænserne for afrikanske migranter.

Løkke understregede gentagne gange, at pagten ikke ændrede et komma i dansk udlændingepolitik.

Nu er der igen politisk debat om pagten. Et juridisk notat fra EU-Kommissionen fra 1. februar, som Berlingske har fået adgang til, viser ifølge DF og De Konservative, at Løkke ikke talte sandt.

- Det her viser, at Løkke bandt os noget på ærmet, da han sagde, at erklæringen ikke ville få konsekvenser, siger DF's EU-ordfører, Morten Messerschmidt, til Berlingske.

I notatet står der ifølge Berlingske, at vedtagelsen af pagten "har retlige virkninger for EU's udviklingspolitik".

Den daværende VLAK-regering meddelte, at pagtens indhold ikke var juridisk bindende. Og at den "ikke pålægger landene nye retlige forpligtelser".

Naser Khader, De Konservatives udenrigsordfører, er ikke tilfreds.

- Jeg synes, at de nye oplysninger viser, at man enten talte imod bedre vidende, eller også så fortalte man ikke sandheden, siger Khader til avisen.

Bugge Thorbjørn Daniel, lektor i EU-ret ved Syddansk Universitet, kalder det en overfortolkning, at hvis notatet tolkes sådan, at EU-Kommissionen anser pagten som juridisk bindende.

Men når der i notatet står, at pagten har en retlig virkning, så er det i strid med den officielle danske vurdering. Og det er skyld i debatten nu, mener Bugge Thorbjørn Daniel.

- Det er en konstatering, men der ligger heller ikke noget i, at det har en retlig virkning. Det betyder ikke, at pagten dermed er bindende for medlemsstaterne.

- Men det er jo det, der er med til at give uro og så tvivl om, hvorvidt pagten er bindende eller ej, siger Bugge Thorbjørn Daniel til Berlingske.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra Løkke, der ikke længere er statsminister, men fortsat er formand for Venstre.

/ritzau/