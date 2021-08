Vi skal sænke skatten med over 100 milliarder kroner, være 100.000 færre offentligt ansatte, og DR skal væk.

I hvert fald hvis man spørger formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund.

»Hele den tid, Nye Borgerlige har eksisteret, har man efterlyst en økonomisk plan,« lyder det fra B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup.

Og her kommer den så. I et stort interview med Berlingske løfter Pernille Vermund langt om længe sløret for, hvordan Nye Borgerlige mener, at fremtidens Danmark skal se ud. Det gør de i deres reformplan, der blandt andet byder på en skatteprocent på bare 37 procent.

Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Ifølge Søs Marie Serup er der en ganske god grund til, at den omfattende reformplan bliver præsenteret netop nu.

»Til efteråret står vi over for kommunal- og regionsrådsvalget, så det er rigtig god timing op til det,« lyder det.

I Nye Borgerliges reformplan lægger de blandt andet op til et opgør med jobcentrene, og det kan ifølge Søs Marie Serup godt blive et populært standpunkt til efteråret, når kommunal- og regionsrådsvalget står for døren.

Det er kun statsminister Mette Frederiksen, der præcis ved, hvornår vi endnu en gang skal en tur i stemmeboksen til et folketingsvalg, men at det senest bliver om to års tid, det ved vi alle. Og når vi befinder os så tæt på et valg, er partierne ifølge Søs Marie Serup mere eller mindre allerede i valgkamp.

Men hvad stemmer du så på, hvis du sætter dit kryds hos Nye Borgerlige til valget?

Formand for Nye Borgerlige Pernille Vermund vil blandt andet afskaffe efterlønnen. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Formand for Nye Borgerlige Pernille Vermund vil blandt andet afskaffe efterlønnen. Foto: Ida Marie Odgaard

Du stemmer blandt andet på lavere dagpenge til nyuddannede, en afskaffet efterløn, lånebaseret SU på kandidatuddannelser, 100.000 færre ansatte i den offentlige sektor, en afskaffelse af DR, en privatisering af DSB, et farvel til arveskatten, en afskaffelse af udviklingsbistand og krav om, at udlændinge kan forsørge sig selv. Det fortæller Pernille Vermund til Berlingske.

Det er ingen hemmelighed, at Nye Borgerlige har nuppet mange af Dansk Folkepartis vælgere. De to partier har da også store ligheder, når det gælder udlændingepolitik og EU-skepsis, men efter at Nye Borgerlige har meldt deres økonomiske plan ud, er forskellene mellem de to partier tydelige.

»Det bliver rasende spændende at finde ud af, hvad det får af betydning for Nye Borgerlige. Vi kender ikke nok til deres vælgere endnu, så det er svært at svare på, hvad det får af betydning, men i Dansk Folkeparti regner man med, at det får stor betydning,« lyder det fra Søs Marie Serup.