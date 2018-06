Et bredt flertal aftaler ret til erhvervspraktik og obligatorisk valg i syvende og ottende klasse.

København. Elever i folkeskolen skal have mere erfaring med praktiske eller musiske fag i de største klasser, mener et bredt flertal i Folketinget, der har lavet en aftale for at øge vigtigheden af de praktiske fag.

Det oplyser Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen består af fem elementer.

Blandt andet bliver det obligatorisk, at eleverne i syvende klasse skal vælge enten et praktisk eller musisk valgfag, som de skal have de næste to år.

På listen af fag, som eleverne kan vælge mellem, skal skolerne tilbyde håndværk og design. Derudover kan skolerne også tilbyde billedkunst, madkundskab eller musik.

Dermed vil eleverne få et af de fire fag i mindst to år. Kommunerne kan, hvis de ønsker, beslutte, at de to år sluttes af med en prøve i faget.

Derudover giver aftalen eleverne ret til en uges erhvervspraktik i både ottende og niende klasse. Det er stadig elevernes opgave at finde en plads.

- Mere konstruktion, teknik, service og materialer skal tænde elevernes håndværker- og skaberdrømme, og give dem vigtig viden og stærke erfaringer med fra folkeskolen, så der forhåbentlig er flere elever som får øjnene op for erhvervsuddannelserne, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).

/ritzau/