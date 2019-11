Satspuljens afløser på 849 millioner kroner sikrer blandt andet hjælp til udsatte grønlandske børn.

Et bredt politisk flertal er blevet enige om, hvordan en reserve på 849 millioner kroner skal fordeles til indsatser på social- sundheds og arbejdsområdet.

Det betyder blandt andet, at partierne - om omfatter alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige - er blevet enige om at afsætte 80 millioner kroner over de næste fire år til at hjælpe børn i Grønland, som er udsat for overgreb.

- Jeg er utrolig glad for, at vi med aftalen sikrer hjælp til de alt for mange børn i Grønland, som bliver udsat for seksuelle overgreb. Nu bliver der fulgt op på det arbejde, som er sagt i gang mellem den danske og grønlandske regering, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

- Det er jo helt utrolig vigtigt, at vi også kan handle til gavn for de grønlandske børn, siger hun.

Hjælp til børn i Grønland er en vigtig sag for den socialdemokratiske regering, og statsminister Mette Frederiksen (S) gav under et besøg i Grønland et løfte om, at hun personligt vil kæmpe mod de mange seksuelle overgreb.

De i alt 80 millioner til grønlandske børn er en af de tungeste poster, mens en lang række indsatser får tildelt en mindre del af reserven.

Blandt andet er der afsat 55 millioner kroner til en exitpakke til mennesker i prostitution, 55 millioner kroner til en styrket frivillig økonomi- og gældsrådgivning og 60 millioner kroner til permanent støtte til julehjælp, sommerferiehjælp og nødovernatningstilbud.

Alle pengene bliver givet over de næste fire år.

Socialreserven er en afløser for den nedlagte satspulje, som et flertal i Folketinget besluttede at sløjfe sidste år, og det har udløst bekymring for, om projekter og indsatser til socialt udsatte må lukke.

I aftalen for 2019 blev der udmøntet over 1,1 milliard kroner fra puljen alene på børne- og socialområdet. Samlet blev der givet 3,3 milliarder kroner til projekter med udløb frem mod 2023.

/ritzau/