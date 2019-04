Der er råd til at betale udgiften til flere ældre og børn, men heller ikke meget mere efter ny opjustering.

En ny fremskrivning fra regeringen øger det økonomiske råderum med én milliard kroner frem mod 2025. Dermed har den kommende regering lidt flere penge at råde over i de kommende år.

Råderummet opjusteres fra 23,5 til 24,5 milliarder kroner, fremgår det af Danmarks Konvergensprogram for 2019, som regeringen onsdag har offentliggjort.

- Den næste regering, hvad enten den er rød eller blå, overtager efter næste valg sunde offentlige finanser samt muligheder for at prioritere øget offentligt forbrug eller lavere skatter, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, Cepos.

Udgifter til flere ældre og flere børn kan dog lægge beslag på en stor del af råderummet.

I alt 20,5 milliarder kroner skønnes det demografiske træk at koste frem mod 2025. Det demografiske træk er lidt forenklet et udtryk for, hvor mange ekstra penge der skal bruges for at holde serviceniveauet, når der kommer flere ældre og flere børn.

Vælger den kommende regering at afsætte 20,5 milliarder kroner til det demografiske træk er der kun fire milliarder kroner tilbage til andre tiltag.

Heraf har VLAK-regeringen dog allerede afsat tre milliarder kroner til et løft af forsvaret samt til "gode rammebetingelser i dansk erhvervsliv" i forlængelse af Nordsøaftalen fra 2017.

/ritzau/