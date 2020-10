Fredag tikkede der en mail ind på Mai Mercados (K) telefon.

Mailen kom fra hendes socialdemokratiske kollega Bjørn Brandenborg og var forfattet i en venlig tone, men den indeholdt en ganske alvorlig besked.

De to folketingsmedlemmer var nemlig til den samme frokost i mandags, men i løbet af onsdagen begyndte Bjørn Brandenborg at mærke sygdomssymptomer, og fredag kunne han så logge ind på Sundhed.dk og konstatere, at han var testet positiv for coronavirus.

Men hvad var det så for en frokost?

Hvert år inviterer lokalmediet TV 2 Fyn de fynske medlemmer af Folketinget til en snak om, hvor mediet har tænkt sig at lægge deres lokalpolitiske fokus henne.

Og i år fandt den middag altså sted i mandags.

I følge B.T.'s oplysninger var der fem folkevalgte politikere og syv repræsentanter fra TV 2 Fyn til stede under frokosten, der ifølge redaktionschefen på mediet, Mads Boel, blev afholdt med højeste respekt for de gældende coronarestriktioner.

Og det er heldigt, for det kan meget vel være, at Bjørn Brandenborg rent faktisk var smittet, da han sad og spiste mad med sine Christiansborg-kollegaer og de ansatte fra TV 2 Fyn.

Det Konservative Folkepartis Mai Mercado i Folketingssalen på Christiansborg tirsdag den 17. marts 2020. Foto: Niels Christian Vilmann

Derfor har man i begge lejre også valgt at reagere hurtigt på S-politikerens positive test.

Mads Boel oplyser, at de syv ansatte fra mediet – tre fra ledelsen, to fra bestyrelsen, én politisk reporter og én menig medarbejder – er sendt hjem og først får lov at vende tilbage, når de har to negative coronatest.

Hos Mai Mercado står lørdagen også på en såkaldt testpodning, og så er det ellers bare at krydse fingre for, at resultatet ikke bliver forsinket.

Tirsdag er det nemlig tid til den traditionsrige åbning af Folketinget, der byder på åbningstaler, gudstjeneste og andre arrangementer, som Konservative-politikeren helst ikke vil gå glip af.

Det kan hun dog blive nødt til.

»Det var først tid til en test i dag, men jeg håber på, at jeg får svar inden for de 48 timer, og at den er negativ, så jeg kan komme med. Men det er klart, at hvis jeg ikke får testresultatet i tide, så kommer jeg ikke,« fortæller Mai Mercado.

B.T. har desuden talt med Venstres Erling Bonnesen, der bekræfter, at han også var til stede under frokosten, og at han ligeledes bliver testet lørdag.

Foruden de to politikere er det ifølge B.T.'s oplysninger Rasmus Helveg (R), Jan Johansen (S) og Jens Christian Thulesen Dahl (DF), som var til stede under frokosten hos TV 2 Fyn.