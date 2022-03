Hundredvis mødte op til en demonstration, over 1500 høringssvar og utallige borgere og virksomheder, der har udtrykt deres utilfredshed.

Det har været situationen, siden Aarhus Kommune meldte ud, at de ville udvide Aarhus Havn, hvilket ville have en stor påvirkning på udsigten over vandet.

»Den brede befolkning ønsker ikke den havneudvidelse. Det skal vi tage alvorligt som politikere,« siger Metin Lindved Aydin (RV), der er medlem af Teknik Udvalg i Aarhus Kommune.

Det er ikke, fordi han personligt er afklaret om at stemme hverken ja eller nej.

»Jeg tænker, Aarhus Havn reelt har behov for mere plads, det har jeg selv kunnet se, når jeg har besøgt havnen. De er under pres,« siger han.

Han er dog ikke sikker på, at havneudvidelsen er den bedste løsning – særligt ikke, når den er så uønsket af aarhusianerne.

»Det er politikernes opgave at stå på mål for den beslutning, vi tager. Vi kan ikke bebrejde Aarhus Havn eller havnedirektøren, at man ønsker at udvide, når man mangler plads,« siger Metin Lindved Aydin og tilføjer:

»Vi må som politikere sætte en retning, og så er det os, man skal bebrejde for at træffe uønskede valg, og så må vi bære straffen, hvis vi ikke bliver genvalgt på grund af den beslutning, vi har taget.«

Han mener, at politikerne har forsøgt at lytte på borgerne i høringerne, men han mener ikke, der er stillet rimelige krav.

»Det, der er galt i den her sag, er, at vi har bedt folk forholde sig til meget komplekse spørgsmål, som man ikke kan forvente, at helt almindelige mennesker har en chance for at sætte sig ind i,« siger Metin Lindved Aydin og uddyber:

»Hvis du spørger os 31 politikere i Aarhus Kommune, om vi har sat os ind i materialet i den her sag, så tror jeg, alle kigger ned i gulvet og svarer undvigende. Jeg er ikke sikker på, der er en eneste, der har læst alt materialet på den her sag. Det er så voldsomt, det er flere tusinde sider kompliceret stof. Hvis politikerne ikke kan det, så kan vi ikke forvente det af borgerne.«

Han er ikke selv klar til at stemme ja for havneudvidelsen, efter han har oplevet, hvor utilfredse aarhusianerne er. Men han er spændt på, hvad hans byrådskollegaer gør.

»Det er kommet som en overraskelse for mange, hvor meget det her optager borgerne. Jeg har en fornemmelse af, at nogle politikere er klar til at fortsætte ‘business as usual’, de er klar til at stemme det igennem. Jeg kan slet ikke forstå, de kan tænke tanken,« siger han.

Han savner, at man fra politisk side leder efter alternativer.

»Grenå Havn har rakt en hånd frem og sagt, de vil hjælpe. I Fredericia har man lavet en såkaldt tørhavn, så hvorfor skulle vi ikke kunne gøre det?,« spørger Metin Lindved Aydin og afslutter:

»Vi har overhovedet ikke set på alternative muligheder. Jeg forstår ikke, hvordan vi er endt her i ellevte time, eller faktisk kvart over lukketid og endnu ikke har drøftet alternativer. Det er en kæmpemæssig mangel, og vi politikere har svigtet.«