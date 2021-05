Sygeplejerskerne har fået nok af den dårlige løn. De har varslet stor strejke, hvis ikke arbejdsgiverne spytter mere i lønposen.

Det er den udskældte tjenestemandsreform fra 1969, som har fastlåst blandt andre sygeplejersker på en lav løn i 52 år. Og flertallet i Folketinget har gang på gang afvist at gøre noget ved reformen.

Bortset fra når det gælder politikernes egen løn.

For hvis man går tilbage til tjenestemandsreformen, så blev folketingsmedlemmernes egen løn faktisk fastsat til startlønnen for en ekspeditionssekretær – en fuldmægtig med ekstra ansvar.

SYGEPLJERSKER CYKLER FOR LØN.: Alt tyder på at Sygeplejerskerne og sundhedssektoren bliver alene tilbage som strejkende efter onsdag hvor FOA ventes at gå i arbejde. Det fik hundredvis af sygeplejersker til at cykle rundt i Aalborg ved middagstid mandag så ingen er i tvivl om der strejkevilje.

Men det var alt for lavt, blev datidens politikere efterfølgende enige om.

Så i 1986 gav de sig selv en ordentlig lønforhøjelse, svarende til borgmesterlønnen i en mellemstor kommune.

'Sammenlignet med andre lande er folketingsmedlemmerne i Danmark placeret på et lavere socialt niveau,' lød det dengang fra Folketingets ledelse.

Derfor får politikerne i dag et grundvederlag på 58.672 kroner om måneden plus et skattefrit tillæg på 5.254 kroner om måneden.

Rosa Lund (EL) under møde i salen med ministrenes spørgetid i Folketinget på Christiansborg, onsdag den 3. marts 2021.

Men politikerne har år efter år afvist opråb fra sygeplejersker, jordemødre og pædagoger, der – ligesom politikerne selv gjorde – vil have opdateret deres løn til nutidens standarder.

Det er dobbeltmoral af værste skuffe, mener Rosa Lund, demokratiordfører for Enhedslisten.

»Det beviser bare, at politikere – også historisk – mest har tænkt på sine egne lønforhold frem for de hårdt arbejdende mennesker, som får vores velfærdssamfund til at fungere,« siger hun og uddyber:

»Når politikerne kan ændre på sine egne løntrin i tjenestemandsreformen, så er det hyklerisk, når nogle partier afviser at gøre det samme for dem, der arbejder i omsorgsfagene.«

Efter pres fra venstrefløjen – særligt Enhedslisten – åbnede statsminister Mette Frederiksen i forrige uge for at drøfte tjenestemandsreformen – når konflikten mellem sygeplejerskerne og arbejdsgiverne vel og mærke er overstået.

»Så kan vi have en i mine øjne helt legitim diskussion (om tjenestemandsreformen, red.),« sagde hun.

Det er i givet fald beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, som har bolden, hvis den 52 år gamle reform skal genforhandles.

På et samråd tirsdag nægtede han at svare klart på, om regeringen vil røre ved sygeplejerskernes løn. Til gengæld gentog han nogenlunde samme remse 22 gange:

Peter Hummelgaard (S) taler hos 3F i Kastrup. 1. maj-taler hos fagforbundet 3F i Kastrup, lørdag den 1. maj 2021.

»Løn er en sag for arbejdsmarkedets parter. Regeringen blander sig ikke i en verserende konflikt,« sagde han med henvisning til den varslede strejke.

Men Enhedslisten, som flere gange har kaldt Hummelgaard i samråd om sagen, er trætte af 'dårlige undskyldninger'.

»Vi har igen og igen fået at vide, at det ikke lige passer nu. Og det er bare dårlige undskyldninger. For faktisk passer det perfekt lige nu, hvor sygeplejersker, pædagoger og sosu'er har knoklet igennem coronakrisen. De fortjener en retfærdig løn,« siger hun.

En sygeplejerske har i dag en gennemsnitlig startløn på 26.566 kroner. Dertil kommer pension, ferietillæg og tillæg for aften- og weekendvagter. Til sammenligning er startlønnen for en folkeskolelærer i gennemsnit 29.599 kroner.