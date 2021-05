Det blev til 23 år på Christiansborg som både ordfører og minister for Flemming Hansen for De Konservative. Nu er det tidligere folketingsmedlem gået bort, 81 år.

Flemming Hansen sov fredag stille ind med sin nærmeste familie omkring sig, oplyser De Konservative.

Ifølge De Konservatives formand Søren Pape Poulsen er det med stor sorg, at partiet tager afsked med Flemming Hansen, der i næsten et kvart århundrede var i Folketinget for partiet. Heraf to perioder som minister.

- Vi har meget at takke og huske Flemming Hansen for. At vi i dag kan se frem til en fast forbindelse over Femern Bælt, kan i høj grad tilskrives hans store politiske arbejde. Det gør mig ondt på familiens vegne, og jeg sender mine bedste tanker til dem, siger Søren Pape Poulsen i en skriftlig kommentar.

Flemming Hansen var trafikminister fra 2001 til 2005 og siden transport- og energiminister fra 2005 til 2007. Det var netop som en del af VK-regeringen fra 2001, at Flemming Hansen fik sat sit største fodaftryk i dansk politik.

De hårde forhandlinger med Tyskland om en Femern-forbindelse krævede sin mand. Og selv om Flemming Hansen rejste til Tyskland og fik en aftale i hus, modtog han kritik for, at Danmark måtte løbe med den økonomiske risiko.

Femern-projektet følges nu af Flemming Hansens søn, den nuværende konservative transportordfører Niels Flemming Hansen.

- At se min fars arbejde blive ført ud i livet er en stor gave for mig, både som søn og folketingspolitiker. Min far har altid været et stort forbillede for mig, og det vil han blive ved med at være, selv om vi ikke har ham længere, siger Niels Flemming Hansen.

Inden den politiske karriere tog fart, valgte Flemming Hansen som ung at uddanne sig merkonom, efter at han var færdig på en handelsskole i København.

Det tidlige arbejdsliv blev brugt som chefkonsulent i Danmarks Skohandlerforening fra 1963 til 1972. Foreningen blev han senere næstformand og formand i.

Foruden stillingen som chefkonsulent drev Flemming Hansen skoforretninger i både Vejle, Fredericia, Odense, Esbjerg, Aarhus og Horsens. Han var nemlig direktør for skokæden Holst Sko fra 1974 til 2001.

I 1984 blev han valgt ind i Folketinget, og her blev han på grund af sin fortid hurtigt kendt som Sko-Flemming.

Han var særligt aktiv som erhvervspolitisk ordfører, men er bedst kendt som transportminister i Anders Fogh Rasmussens regering. De år, han havde den titel, var dog ikke uden udfordringer.

Ud over det milliardstore Femern-projekt bøvlede Flemming Hansen som flere andre trafikministre med IC4-skandalen, hvor 83 IC4-tog var forsinket i flere år.

Statsrevisorerne konkluderede dog, at hovedansvaret for de forsinkede IC4-tog hverken lå hos den konservative minister eller DSB, men derimod hos den italienske fabrikant AnsaldoBreda.

Flemming Hansen efterlader sig hustru Birgit Schultz Hansen, sine to sønner Lars og Niels Flemming Hansen med svigerdøtre samt fem børnebørn.