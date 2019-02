Bosteder og private plejeboliger skal granskes, efter at undersøgelse viser problemer på plejehjem.,

Mange plejehjem har tilsyneladende problemer med at leve op til kravene for brandsikkerhed. Det indikerer en foreløbig undersøgelse, som transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) offentliggjorde torsdag.

Og det får politikere i Folketinget til at rejse spørgsmålet om, hvordan brandsikkerheden egentlig er i andre offentlige bygninger.

- Vi kan godt blive rigtig bekymrede omkring, hvor vi ellers kan risikere, at man ikke lever op til brandsikkerheden, siger bygningsordfører Merete Dea Larsen (DF).

Ole Birk Olesen satte gang i undersøgelsen af brandsikkerheden, efter at en brand på et plejehjem i Allingåbro sidste år kostede tre beboere livet. De foreløbige svar tyder på omfattende mangler.

Merete Dea Larsen nævner bosteder for psykisk handicappede og børnehaver som steder, der bør tjekkes.

Også selv om der ikke er nogen konkret mistanke om, at der skulle være problemer med brandsikkerheden i eksempelvis børnehaver.

- Her var det en dødsbrand, der satte gang i undersøgelsen. Jeg ønsker ikke, at der skal være en dødsbrand i en børnehave eller på et bosted, før vi sætter gang i en undersøgelse, siger hun.

Socialdemokratiets ordfører, Kaare Dybvad, støtter ønsket om at undersøge brandsikkerheden på bosteder og i private plejeboliger for at forebygge ulykker. Men ikke i børnehaver.

- Ministeriets vurdering er, at det er mindre alvorligt i børnehaver, hvor børnene ikke sover i institutionen, og hvor de ikke skal have hjælp til at bevæge sig, og det er vi enige i, skriver han i en sms til Ritzau.

/ritzau/