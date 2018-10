Danmark kan ikke stå alene med økonomiske sanktioner mod Iran, vurderer udenrigsordførere.

Økonomiske sanktioner mod Iran vil have stor effekt, hvis Danmark kan få andre lande med.

Sådan lyder det fra udenrigsordførerne fra både Venstre og Socialdemokratiet, efter at det er kommet frem, at Iran tilsyneladende har planlagt et attentat på dansk jord.

- Hvis Danmark kun indfører sanktioner i sig selv, så er det noget, Iran bare vil kunne grine af, fordi det ikke har effekt på den iranske økonomi, siger udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen (V).

- Men hvis man laver sanktioner i en eller anden art fra de nordiske lande og forhåbentlig også EU, vil det kunne mærkes på den iranske økonomi.

Udenrigsordfører Nick Hækkerup (S) understreger, at hans parti støtter regeringen i, hvad den end kan få opbakning til internationalt.

Han mener at situationen kan sammenlignes med et angreb med nervegift i den engelske by Salisbury i marts, som de britiske myndigheder siger, at Rusland står bag.

- Der blev der blandt andet brugt handelsmæssige sanktioner og individuelle sanktioner mod nøglepersoner. Hvad det skal være, skal regeringen forhandle med andre lande, siger han.

- Hvis vi samler en række lande og siger, at sådan skal det internationale samfund altså ikke fungere - man skal ikke sende dødspatruljer rundt og slå folk ihjel - så vil det have en helt anden virkning, siger Nick Hækkerup.

Tirsdag oplyste Politiets Efterretningstjeneste, at en iransk efterretningstjeneste har haft planer om et attentat i Danmark.

Det var frygten for, at disse planer var ved at blive ført ud i livet, der fik PET og politiet til at lukke store dele af Danmark ned ved en gigantisk politiaktion 28. september.

Ifølge PET er målet for attentatet en gruppe på tre herboende iranere, som bor i Ringsted. Iranerne menes at være en del af gruppen ASMLA.

Danmark har indtil videre reageret ved at indkalde den iranske ambassadør til en samtale i Udenrigsministeriet og kalde den danske ambassadør hjem fra Teheran til konsultationer, som det hedder i diplomatsprog.

Det vil sige, at ambassadøren er hjemkaldt på ubestemt tid, hvilket er et usædvanligt diplomatisk skridt. Men mindre drastisk end at udvise iranske diplomater fra Danmark.

/ritzau/