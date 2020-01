Mange overlæger og lægelige chefer har fået engangsudbetalinger på over 250.000 kroner.

En stor gruppe overlæger på hovedstadens hospitaler har sikret sig så høje lønninger, at Rigsrevisionen og politikere i Region Hovedstaden nu lægger op til et indgreb mod de meget "voldsomme" udbetalinger.

Det skriver Berlingske.

En del overlæger og lægelige chefer i regionen har således fået en række store engangsudbetalinger på over 250.000 kroner - altså ud over deres faste løn på knap en million kroner.

En enkelt overlæge modtog 957.151 kroner i engangsbetalinger. Det fremgår af en rapport fra Rigsrevisionen. Her retter man en hård kritik mod lønningerne.

De ligger over det anbefalede niveau og medfører en risiko for "lønglidning", lyder det fra Rigsrevisionen.

Også politikerne i Region Hovedstaden studser over de høje lønninger.

- Det er meget voldsomme beløb. Jeg fatter simpelthen ikke, at der er så mange overlæger, som har fået så store engangsudbetalinger.

Det siger medlem af forretningsudvalget i Region Hovedstaden Leila Lindén (S) til Berlingske.

Hun frygter, at det kan føre til en "lønspiral". Derfor vil hun have forholdene gransket.

207 ud af 2371 overlæger havde i 2018 engangsudbetalinger på over 250.000 kroner, fremgår det af Rigsrevisionens rapport.

Det høje niveau betyder, at flere overlægers årsløn ligger over flere hospitalsdirektørers løn.

Det får Rigsrevisionen til at hejse et advarselsflag. Rigsrevisionen undrer sig også over, at der i overenskomsten og aftalen for overlæger og lægelige chefer er mulighed for "dobbeltbetaling" for arbejdstid.

Politikere i Region Hovedstaden vil nu kigge på sagen.

- Det er klart, at vi som politikere bliver nødt til at kigge på det her. Nok er nok, siger Flemming Pless (S), medlem af forretningsudvalget i Region Hovedstaden.

I Overlægeforeningen er formand Lisbeth Lintz utilfreds med kritikken. Hun mener, at lønningerne svarer til det, der er aftalt i overenskomsterne.

- Udbetalingerne dækker rent faktisk over, at de pågældende har puklet en vis legemsdel ud af bukserne og har lagt en ualmindeligt ekstraordinær indsats oven i deres almindelige arbejde, siger hun.

/ritzau/