Røde partier er klar til at lave lov, der skal tvinge sociale medier til at fjerne ulovligt indhold hurtigt.

Det skal ikke længere være ofrene, der står med opgaven at få fjernet ulovligt og krænkende indhold fra sociale medier.

Flere røde partier er klar til at lave en lovgivning, så sociale medier som Facebook, Instagram og YouTube står mere direkte til ansvar for at fjerne ulovligt indhold hurtigt.

Og det skal ske så snart som muligt, mener retsordfører i SF Karina Lorenzen.

- Jeg synes, der skal laves en lovgivning, der siger, at de sociale medier skal have fjernet det ulovlige indhold inden for en kort tidsfrist.

- Det er nemlig hurtigheden af at stoppe de her delinger, der er afgørende, siger hun.

Karina Lorenzen vil hurtigst muligt stille spørgsmål til justitsministeren og på den baggrund tage stilling til, hvorvidt hun skal udarbejde et beslutningsforslag i Folketinget.

I Frankrig og Tyskland er der allerede lovgivning, der stiller de største sociale medier til ansvar.

I Tyskland indebærer det, at åbenlyst ulovligt indhold skal fjernes inden for 24 timer, fra det er opdaget eller anmeldt. Ellers giver det bødestraf.

En lignende model kunne sagtens passe på Danmark, mener Kristian Hegaard, retsordfører i Radikale Venstre.

- Det er tydeligt, at Danmark er bagud på den her front, og derfor er vi også klar på hvad som helst for at minimere skaderne af de ulovlige delinger.

- Og når man har lavet den her lovgivning i andre lande, der minder om Danmark, så er det helt oplagt, at vi også indfører noget lignende, siger han.

Også Enhedslisten, Alternativet og Socialdemokratiet er klar til at se på udarbejdelsen af en lov, så den ulovlige deling kan blive stoppet i opløbet.

Flere organisationer bakker op om en lovgivning for sociale mediers ansvar i sager om digitale krænkelser - herunder Red Barnet og Medierådet for Børn og Unge.

