Det skal være slut med at hoppe fra Finanstilsynet til et job i toppen af en af de store banker som Julie Galbo gjorde, da hun i 2014 forlod jobbet som vicedirektør med ansvar for hvidvask for at blive global risikochef i Nordea.

Selv om der faktisk ikke er svingdør i Finanstilsynets domicil på Østerbro i København, har der til tider været det i overført betydning.

Eksempelvis i 2017, hvor tre ud af fire vicedirektører, Jan Parner, Birgitte Søgaard Holm og Thomas Brenøe, alle forlod Finanstilsynet til fordel for jobs i finanssektoren. De to sidstnævnte endda inden for samme døgn.

Både SF og Dansk Folkeparti er nu klar til at skride ind over for fætter-kusine-festen i finansbranchen, så det bliver sværere at skifte et job i tilsynsmyndigheden ud med et i den branche, man hidtil har ført kontrol med.

Lisbeth Bech Poulsen (SF) vil skride ind. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Lisbeth Bech Poulsen (SF) vil skride ind. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Vi har spillet ud med en karensperiode på mindst et halvt år fra et job i myndighed som Finanstilsynet til et job i finanssektoren,« siger SF's finansordfører, Lisbeth Bech Poulsen.

»Vi vil også gerne være med til at gøre noget ved problemet i Dansk Folkeparti. Vi mener, det skal være en længere periode end de tre måneder, regeringen har spillet ud med,« lyder det fra Dansk Folkepartis Hans Kristian Skibby.

Sammen forhandler de i øjeblikket med regeringen og de andre partier bag bankpakkerne - alle partier minus Enhedslisten og Alternativet - om blandt andet nye regler på området.

En af de kritiske røster, når det kommer til denne jobshopping mellem tilsynet og branchen, er Magnus Barsøe, der er debatredaktør på erhvervsmediet Finans.

Hvis ikke vi gør noget ved det, ender vi med at reducere Finanstilsynet til at være et springbræt til et højere betalt job i en bank. Magnus Barsøe, debatredaktør, Finans

»Det er utroligt, at man helt lovligt kan sidde om fredagen og gennemgå Nordeas compliance (evne til at overholde lovgivningen, red.) for så om mandagen at gå til samtale om et job i Danske Bank. Man har selvfølgelig tavshedspligt, men man har jo den viden, man nu engang har. Det burde altså være ulovligt.«

Tilliden til, at myndigheden opklarer urent trav i branchen og at medarbejderne gør alt, hvad de kan, lider et knæk, når det er så lukrativt at skifte mellem de to vidt forskellige roller i tilsynet og i branchen, mener han.

»Hvis ikke vi gør noget ved det, ender vi med at reducere Finanstilsynet til at være et springbræt til et højere betalt job i en bank,« siger han.

Forhandlingerne fortsætter i Erhvervsministeriet onsdag.