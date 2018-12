Reglen om, at man kan gange sit eksamensgennemsnit med 1,08, står for skud i politiske forhandlinger.

De universitetsstuderende skal have mere fleksibilitet. Det er målet, når uddannelsesordførerne i Folketinget torsdag ventes at nå til enighed om en ny aftale om universitetsuddannelserne.

Aftalen er baseret på et udspil fra uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

Han lagde i september op til, at studerende skal have mulighed for at arbejde i op til tre år efter deres bachelor og stadig have ret til at vende tilbage til kandidatoverbygningen.

Ministeren foreslog også at afskaffe reglen om, at man kan gange sit karaktergennemsnit med 1,08, hvis man starter på et studie hurtigt efter sin ungdomsuddannelse.

SF's uddannelsesordfører, Jacob Mark, mener, at der har været for stort pres på de studerende.

- Vi ser en række studerende, der har følt, at det vigtigste var at blive hurtigt færdig. Jeg kunne godt tænke mig, at man giver dem mere ro på og mere tid til fordybelse, siger han.

